7旬老婦租屋24年 獲富翁房東贈送物業

墨爾本75歲老婦Jane Sayner租屋24年，最後獲房東贈送物業。

澳洲墨爾本75歲老婦Jane Sayner在過去24年來一直向藥劑師John Perrett租住位於St Albans的房子，她一直擔心年事已高的Perrett若有天百年歸老，自己則無能力再租住其他單位。不過，Sayner某日突然收到Perrett的電話，告訴她要把該物業送給她，讓Sayner又驚又喜。 好房東遇著好租客 在Sayner看來，Perrett是一位很好的房東，房子有任何問題或需要修理，他會馬上解決問題，而且作風老派，習慣親自上門收房租，這令他倆有時間聊聊天。而Sayner也是一名好租客，每月準時交租、當房子是自己的物業般愛惜，還在荒蕪的後園種植花卉與植物。Perrett發現後，還將自己沒用的花盆給她。多年來，兩人就像朋友一樣相處了20多年。

Perrett是藥劑師，並靠投資股票累積龐大財富，但他生活低調節儉，沒結過婚、也沒有子女，自己又是獨生子。他曾跟Sayner透露死後會捐出全部財產，所以Sayner深信Perrett去世後，自己便要搬離現居，租住其他地方。Sayner說，年事已高的Perrett，體力變差無法自己煮飯，更患有柏金遜症，自己便帶他去買烤肉等食物。沒多久，Perrett就入住療養院。 在他去世前半年的某日，Sayner突然接到Perrett來電，告訴要把她租了20多年的房子送給她：「我的律師就在旁邊，你的全名是甚麼？我要把你住的房子送給你！」讓Sayner當場驚呆，並由衷地感激Perrett的無私與善良。Perrett於2020年9月、86歲時去世，但因新冠疫情影響，葬禮只有10人出席，而Sayner是其中一人。

John Perrett在去世前半年某日致電Sayner，說要將她租住的單位送給她。