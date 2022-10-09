7歲唐氏女童癱瘓須插胃喉 被留在家死亡 外出夜蒲單親母囚終身 

美國德州發生一宗人間慘劇，一名案發時僅26歲的單親母親Lauren Dean，須照顧3名孩子，其中7歲長女患有唐氏綜合症、小兒麻痺症，癱瘓須卧床，沒有溝通能力，亦沒有進食能力，須插胃喉餵食及24小時全天候照顧。

母親Dean被民眾投訴有一晚把孩子留在家中，自己到夜店消遣。社會福利人員翌日上門查看小童狀況，Dean大方地邀請有關人員入屋，欲向他們展示孩子狀況良好，沒料社福人員驚見其7歲女兒Jordynn Barrera已死在床上，5歲及3個月大孩子則無恙。Dean隨即被捕，至近日被判謀殺及危客兒童罪成，判囚終身。

案發在2020年1月30日，當晚Dean被目擊在夜店消遣，社福人員接報後，翌日上門調查。據報Dean在庭上認罪，以換取免除死刑，法官在上周三宣判刑期。

案件引發網民爭辯，不少人同情該名母親，認為刑期過重︰

「為何會因把孩子留在家中數小時而被判囚身。當然這是錯、是疏忽，但此刑期就像她餓死及刺死孩子一樣重。」

「終身監禁真的太嚴厲了。她並非蓄意或惡意地殺害女兒。」

「她當然罪有應得，但很多有預謀謀殺也只是被判囚10年甚至更短。」

「要照顧嚴重殘疾兒童是非常艱難的，案中母親獲的的支援似乎不多。事件不是蓄意造成的，而我們也不知道孩子的死因，可能就算母親在家，女童也會離世。」

亦有人認為案中母親難辭其咎︰