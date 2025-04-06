7歲童出庭含淚指證親母「她浸死姊姊」母囚終身 事隔17年男童打破沉默

美國一名男童在庭上親口指證母親殺死姊姊，令母親被判終身監禁。男童在庭上落淚接受盤問一幕，使無數人感到揪心，而案發至今一轉眼已17年，當日的男童已由他人收養，並長大成人。近日他打破17年來的沉默，向傳媒披露當年目擊慘案及指證母親的心路歷程。 案件當年震驚美國社會，案發時7歲的女童Adrianna Hutto在家中後園的流動泳池中溺斃，當日報警的是她的28歲母親Amanda Lewis。案發當日是個炎熱的8月日子，Lewis表示，當日她夜更工作後回家，6歲兒子AJ以及同母異父姊姊Hutto正在看卡通。之後Hutto說想游水，但她因想外出買上學用品而拒絕女兒的要求。其後AJ跑進屋內，告訴她姊姊正在後園流動泳池游泳，她從後門望出，見AJ似想抓住池中的東西，連忙出去查看，驚見女兒臉朝下的浸在水中，救起時臉已發紫，她隨即報警。

「媽媽把妹妹浸入水中了」 警方起初認為事件是意外，但AJ跟繼父以及外婆透露，姊姊是遭母親浸死，二人決定帶AJ到警署報案。AJ在錄影作供中告訴警方：「媽媽把妹妹浸入水中了」。 調查人員其後發現，Lewis家中睡房骯髒不堪，散發著尿臭味，而且幾乎沒有任何玩具。AJ進一步供稱，平日與姊姊常受母親虐待。據報Hutto患有過度活躍症，當日曾在家中亂噴清潔劑，把母親激怒，「她做了一些不該做的事情，所以媽媽很生氣，就把她扔進泳池」。驗屍報告顯示，Hutto臉上有一處類似手印的瘀傷。

男童已24歲成消防員︰堅持母親「百分之百有罪」 AJ在案發後跟母親分開，約半年出庭作供，當時他7歲，出庭時起初幾乎已經認不出母親。當他最於認出母親時，似悲從中來的流淚。他在庭上供稱，是母親浸死姊姊，並畫了一張圖展示當日情況，說「那是媽媽」、「正在殺害姊姊」、「她把雙手放在她(姊姊)臉上」。最終母親被判囚終身，至少入獄30年才可申請假釋。 案發至今已經17年，英媒報道，當日的男童早已改名，如今是一名24歲消防員，他已婚、有很多朋友。妻子知道他所有經歷，但外父外母以及消防員同事們全都不知情。24歲的AJ向英媒堅稱母親是「百分之百有罪」，「我堅持我(當日所說)的一字一句」，「我只是告訴他們我看到了甚麼」。據報AJ當時並不知道自己的作供，會對母親會造成甚麼後果，直至青少年時期，他令媽媽終身也要在獄中渡過。