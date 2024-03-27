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國際
2024-03-27 15:53:00

7歲童多手拉冧圍牆　砸死老婦狗狗同自己 (有片)

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7歲童多手拉冧圍牆，砸死自己老婦和狗狗。(X)

7歲童多手拉冧圍牆，砸死自己老婦和狗狗。(X)

印度北方邦坎普爾市一名7歲男童，在室外與鄰居的小朋友玩樂，一時興起跑去拉一間民宅外一座本已傾斜的外牆，詎料一拉就把這道牆拉倒，當場將自己、一旁正在鄰居聊天的60歲老婦，還有一隻狗砸死

男童爬上一道早已傾斜的外牆，還用手去拉扯。(X) 結果這道石屎牆隨即倒下，男童和老婦被重砸，雙雙當場死亡，一隻狗的頭亦被砸中，當刻痛苦掙扎起身跑開。(X) 結果這道石屎牆隨即倒下，男童和老婦被重砸，雙雙當場死亡，一隻狗的頭亦被砸中，當刻痛苦掙扎起身跑開。(X) 鄰居聞聲都趕來幫忙。(X)

綜合報道，事件發生在1月底，坎普爾市內一個老舊的住宅區，住戶們常於日間在街上隨意聊天。網上流傳CCTV影片顯示，當時一名老婦坐在凳子和附近鄰居聊天，男童則是與一群小朋友玩到非常興奮，索性爬上一道早已傾斜的外牆，還用手去拉扯，結果這道石屎牆隨即倒下，男童和老婦被重砸，雙雙當場死亡，一隻狗的頭亦被砸中，當刻痛苦掙扎起身跑開，但可見明顯重心不穩，有報道指，這隻狗狗後來也死去。

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