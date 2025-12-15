70歲生日旅行悲劇收場　英國婦浸浴染退伍軍人症亡

經過近六年調查後確認，英國一名七十歲婦人在慶祝生日旅行期間，因使用保養欠佳的熱水浴缸感染退伍軍人症，最終併發肺炎不幸過世。家屬近日公開譴責相關單位未遵守適當健康安全程序，認為這是一場完全可預防的悲劇。

調查6年確認退伍軍人症引發肺炎

根據《每日郵報》報道，死者Paulette Crookes於2020年二月與十名親屬前往英國懷特島（Isle of Wight）塔普內爾農莊（Tapnell Farm）的出租度假屋，計劃慶祝七十歲生日。Paulette 的女兒、五十一歲的Nicola Vaughan表示，母親抵達當晚就到浴缸浸熱水澡，花了不少時間。怎料，異常情況隔日便開始浮現。Nicola 指出，熱水浴缸散發霉味，水質竟呈現混濁，而母親也開始感到身體不適，迫使全家提前結束行程返家。不到一個月後，Paulette 被檢測出感染退伍軍人症，病情迅速惡化，最終因併發肺炎病逝。