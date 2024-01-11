70歲翁賣10萬元名錶 約買家面交 被對方搶錶逃去 一個決定令其落網(有片)

不少人也會在網上購買二手物品，如太貴重須務必小心。英國一名70多歲老翁，在Facebook MarketPlace放售一隻值10,750英鎊(約10.6萬港元)的勞力士錶，獲一名青年洽談購買。但青年在面交時，突然搶錶而逃，行動緩慢的老伯欲追無從。

事發在英國柴郡，七旬老伯賣家於去年3月26日，約了在Facebook MarketPlace上認識買家，交收該隻勞力士Sea-Dweller Deepsea。雙方約在下午2時，在Northwich一間Costa連鎖咖啡店內交收。

買家跟老伯宣稱想買錶送給爸爸，這位「孝順仔」青年跟當日在咖啡店內跟老伯傾談了一會後，老伯便拿出該隻勞力士給他驗貨。但在一分鐘後，青年突然拿著錶站起，轉身便逃。