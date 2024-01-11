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國際
2024-01-11 11:00:00

70歲翁賣10萬元名錶 約買家面交 被對方搶錶逃去 一個決定令其落網(有片)

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買家突然拿錶轉身即逃，老翁欲追無從。(互聯網)

買家突然拿錶轉身即逃，老翁欲追無從。(互聯網)

不少人也會在網上購買二手物品，如太貴重須務必小心。英國一名70多歲老翁，在Facebook MarketPlace放售一隻值10,750英鎊(約10.6萬港元)的勞力士錶，獲一名青年洽談購買。但青年在面交時，突然搶錶而逃，行動緩慢的老伯欲追無從。

事發在英國柴郡，七旬老伯賣家於去年3月26日，約了在Facebook MarketPlace上認識買家，交收該隻勞力士Sea-Dweller Deepsea。雙方約在下午2時，在Northwich一間Costa連鎖咖啡店內交收。

買家跟老伯宣稱想買錶送給爸爸，這位「孝順仔」青年跟當日在咖啡店內跟老伯傾談了一會後，老伯便拿出該隻勞力士給他驗貨。但在一分鐘後，青年突然拿著錶站起，轉身便逃。

閉路電視拍下疑犯樣貌。(互聯網) 閉路電視拍下疑犯樣貌。(互聯網) 21歲青年Jack Frankland最終被捕。(互聯網)

面交注意事項｜老翁特意選在「有閉路電視地方交收」

青年其後被警方拘捕，原因之一是老伯「蠢唔晒」，一早決定要在「有閉路電視的地方交收」，令青年的樣貌被清晰拍下。之後有店員在附近停車場發現青年蹤影，再影相並通知警方。

其後警方查到青年用手機電召的士離開，追蹤手機後找到青年寓所，登門把他拘捕，惜未能起回老翁手錶。涉案的是21歲男子Jack Frankland，其前科纍纍，包括持刀及毆鬥等，搶錶時正因涉及一宗強姦案保釋候審，最終其搶劫及強姦罪成，日前分別判囚16及32個月。

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