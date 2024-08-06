71歲性侵犯逃亡30年因一個錯落網　警員驚訝：你仲未死？(有片)

美國愛荷華州警方早前意外拘捕到一名逃亡30年的性侵犯，原因是這名性侵犯所踩的單車沒有安裝尾部反光鏡，被警察攔下盤查，警方意外得知對方竟是被通緝的性侵犯，當警方得知真相時感到驚訝：「你還沒死？」

綜合報道，一名留著鬍子的男子於6月26日時被警察攔下，他當時自稱為Gregory Stallins，聲稱自己是流浪漢，自1991年以來一直住在愛荷華州。警方的隨身攝錄機畫面顯示，警員原先盤問後打算讓男子離開，不過詢問了男子幾分鐘，對他閃爍其辭感到懷疑。警方直接表示：「好吧，兄弟，是時候對我說實話，好嗎？你給我的資料其實早已死了，Gregory Stallins已經死了」但男子仍堅稱自己給的資料準確，這時警方要求他除下帽子，以便拍一張照片來進行臉部辨識，最終揭穿這名男子的真正身分，竟是已經逃亡30年的性侵犯George Hartleroad。