72歲婦玩老虎機贏999萬　賭場又用呢招丟2700元圖打發(有片)

間中傳出賭場懷疑「願賭唔服輸」事件，如果換著是你，會否如以下事主這樣處理？美國72歲婦人Roney Beal早前在紐澤西州大西洋城賭場「Bally’s Casino」一試手氣，她在求神祈求中獎後開出128萬美元(折合約999萬港元)獎金，詎料賭場以「技術性故障」為由拒絕支付。

綜合報道，Roney今年2月底在賭場轉起最喜歡玩的角子老虎機，當時已白花數百美元的她向上帝禱告，「請讓我贏吧，我希望拿到1,000美元」並拉桿，緊接著聽到機器響起：「你贏了！」聲音，還噴出慶祝的藍光煙霧。Roney在身旁群眾驚呼聲和艷羨目光的簇擁下，按下服務掣通知前來的職員，詎料職員指著機器並告知：「妳甚麼都沒中。」原本顯示中大獎的屏幕出現「卷軸傾斜」、「無法使用」的故障，讓Roney瞬間「由天堂跌落地獄」。