74人去年獲日本確定難民身分創新高　認定率僅0.7%

在國際形勢變化之下，近年多地出現戰禍或人道危機。日本雖然表示願意接收各地難民，但是日本的難民認證制度一直受到垢病，日本入境部門今日(13日)就公布，在2021年獲批准的難民人數為74人，較之前一年多27人，是日本歷年最高的數字，但仍有559名緬甸人不獲難民資格，而獲批核的比率更只得0.7%。

日本的難民審批制度，一直受到日本國內的人權組織批評。根據日本出入國在留管理廳今日公布的數字，去年申請難民資格有2,413人，較前一年大減1,523人，而獲批出難民身份的人數，僅得74人，雖然比前一年多27人，但比率仍只有0.7%。

當中最多難民申請者是來自緬甸，有612人，但獲批核難民資格就僅得32人，並有559人不獲批，但仍有498人獲准在日本逗留。至於獲得確定難民身份的人士中，第2多是來自中國，有18人，之後是阿富汗，有9人，另有4人來自伊朗及3人來自也門，至於烏干達及喀麥隆各有2人，餘下伊拉克、加納、巴基斯坦及南蘇丹各有1人，合計共74人。

日本國內的難民支援團體指出，雖然近年獲批核的難民人數上升，但認定比率只有0.7%與其他國家相比仍然偏低。組織指，有些應該被認定為難民的人士還是不獲批准，認為日本應該根據國際的標準去確定難民身份。