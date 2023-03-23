74歲妻患癡呆症 保時捷79歲繼承人鬧離婚另結59歲新歡

著名車廠保時捷的79歲第三代繼承人波爾舍(Wolfgang Porsche)，被爆打算與一起16年的74歲妻子離婚。其妻克勞迪婭(Claudia)兩年前被診斷患上認知障礙症，接近兩人的消息人士指波爾舍因妻子患病後的個性轉變，難以與她生活下去。據悉，克勞迪婭患病後僱用4名看護24小時輪流照顧她，有指她行動不便已有數月，認知能力也急速惡化。波爾舍傳與老伴離婚的同時，德國八卦雜誌《Bunte》指他最近數月與相識25年的前模特兒、曾為王妃的加芙列拉(Gabriela Prinzessin zu Leiningen)過從甚密。