74歲妻患癡呆症 保時捷79歲繼承人鬧離婚另結59歲新歡

著名車廠保時捷的79歲第三代繼承人波爾舍(Wolfgang Porsche)，被爆打算與一起16年的74歲妻子離婚。其妻克勞迪婭(Claudia)兩年前被診斷患上認知障礙症，接近兩人的消息人士指波爾舍因妻子患病後的個性轉變，難以與她生活下去。據悉，克勞迪婭患病後僱用4名看護24小時輪流照顧她，有指她行動不便已有數月，認知能力也急速惡化。波爾舍傳與老伴離婚的同時，德國八卦雜誌《Bunte》指他最近數月與相識25年的前模特兒、曾為王妃的加芙列拉(Gabriela Prinzessin zu Leiningen)過從甚密。
保時捷繼承人離婚｜緋聞女友曾為王妃 第二任丈夫超級富豪
波爾舍與克勞迪婭自2007年便一起，於2019年結婚，波爾舍家族的財富估計達200億歐元(約1,709億港元)。加芙列拉出生於德國，與克勞迪婭一樣曾在慕尼黑和科隆修讀法律。她前兩任丈夫非富則貴，於1991年嫁給沙皇後代Karl-Emich zu Leiningen王子，兩人1998年離婚。同年她與阿迦汗四世結婚，後者是伊斯蘭伊斯瑪儀派的第49任最高精神領袖，稱是先知穆罕默德的直接後代。加芙列拉與阿迦汗四世最終於2014年離婚，阿迦汗四世被指是超級富豪，加芙列拉是其第二任妻子，兩人離婚官司打足10年，加芙列拉獲5,000萬英鎊(約4.8億港元)「分手費」。