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國際
2024-01-29 11:11:47

74歲老婦被空姐鬧 欲投訴受襲更被雙手反鎖 向捷藍航空索賠償

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74歲老婦被空姐鬧 欲投訴受襲更被雙手反鎖 向捷藍航空索賠償

74歲老婦被空姐鬧 欲投訴受襲更被雙手反鎖 向捷藍航空索賠償

英國一名婦人指控，自己在搭乘捷藍航空（JetBlue Airways）的航程中，在回收茶杯和湯匙時意外引發空姐不滿，最後疑遭到暴力相向，令她怒火中燒，控告捷藍航空索償。

74歲的Angela Siddell住在英國澤西島，過去曾任職空姐。去年的10月31日，她和幾名朋友從甘迺迪機場飛往哥斯達黎加慶祝退休，在飛機上，當空姐來收垃圾時她正巧去了洗手間，回到座位後，她想找地方將茶杯丟掉，於是就走到了廚房，沒想到卻被空姐大聲責備，叫她不要把茶杯丟到廚房。有報道指她把滿滿的茶扔向空姐，而非放在垃圾桶。

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)

女事主聲稱頭部及眼部受傷

Angela Siddell覺得空姐的態度無禮，要求他們報上姓名和員工編號以便投訴，但空姐卻拒絕了。想當然他們也沒有提供投訴表讓她填寫，她便用嘔吐袋代替。衝突在此時發生，當Angela Siddell走到飛機後方想要看清空姐的名牌時，她指空姐抓住自己的手腕，而另一名空姐則是將她推開，令Angela Siddell頭部撞向飛機門，導致她的眼部瘀青。

Angela Siddell還指控，飛機降落後她和她的朋友們被趕下飛機，他們雙手反鎖在背後。事後Angela Siddell控告捷藍航空及索取賠償。捷藍航空目前並未公開回應。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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