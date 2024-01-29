74歲老婦被空姐鬧 欲投訴受襲更被雙手反鎖 向捷藍航空索賠償

英國一名婦人指控，自己在搭乘捷藍航空（JetBlue Airways）的航程中，在回收茶杯和湯匙時意外引發空姐不滿，最後疑遭到暴力相向，令她怒火中燒，控告捷藍航空索償。

74歲的Angela Siddell住在英國澤西島，過去曾任職空姐。去年的10月31日，她和幾名朋友從甘迺迪機場飛往哥斯達黎加慶祝退休，在飛機上，當空姐來收垃圾時她正巧去了洗手間，回到座位後，她想找地方將茶杯丟掉，於是就走到了廚房，沒想到卻被空姐大聲責備，叫她不要把茶杯丟到廚房。有報道指她把滿滿的茶扔向空姐，而非放在垃圾桶。