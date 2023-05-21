74歲英婦希臘島嶼失蹤3周 離奇伏屍偏遠地區

哈特(Susan Hart)和丈夫艾德(Ed)早前從希臘卡利姆諾斯島(Kalymnos)乘坐渡輪前往特倫多斯島(Telendos)度假。她失蹤當日本來計劃在島上等待丈夫和朋友攀岩結束後返回。然而，當丈夫回來時，她卻不知所終。

一位74歲的英國祖母，3周前在希臘一島嶼度假期間失蹤，至近日被發現伏屍在島上一個偏遠地帶。

蘇珊本來準備看書及去餐廳等待丈夫，最終卻伏屍在島上偏遠地區。(互聯網)

離奇失蹤｜本擬看書等待丈夫 卻伏屍在偏遠地區

哈特家人與當地官員和志願者之後展開搜索，但遲遲未能找到她。據稱，哈特世界衛生組織的前職員，與丈夫一起居住在瑞士，夫婦在過去8年經常前往卡利姆諾斯島度假。哈特出事地點特倫多斯島是一個小島，距離卡利姆諾斯島約1公里，該島呈半圓形狀，島上有一座陡峭的山，山的兩側就是海邊。唯一的聚落位於島的南端，該處地勢平坦。

據報蘇珊於4月30日失蹤，當日她原計劃在丈夫去攀岩時，在島閱讀一會兒，然後再前往當地餐廳。消息指她因身體不適而沒有跟隨丈夫出行。但當艾德返回時，卻不見蘇珊，餐廳裡的人也沒有看到她。家人認為她的失蹤，可能與記憶力問題有關，但指她並未被診斷患有腦退化症。

家人一度以為蘇珊可能自己乘船離開，但一直無線索。最終她的遺體在島上一處偏遠地區被發現，將運回瑞士驗屍確定死因。