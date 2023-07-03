75歲阿伯貪快抄捷徑去火車站 如軍人般爬過草叢 被水管卡住5日險死

長者「精靈」是好事，但英國這位75歲伯伯就未免太過精靈了。他因不想花7分鐘時間由球場步行去火車站，竟想到從球場後方穿過草叢「爬去」火車站，豈料中途被水管卡住動彈不得，絕水絕糧兼冒寒5天，才被球場職員發現獲救。 事發在2月，75歲事主、倫敦東部雷德布里奇區(Redbridge)前市長庫明斯(Chris Cummins)當日想由球會雷德布里奇主場後方，前往在面前僅50呎的Barkingside車站，但見兜大圈要上斜又落斜，因不想兜遠路，便靈機一觸想出「妙計」——決定試下由球場及車站之間的狹縫，前往車站。

逃出生天｜老翁因遺失手機無法求救 大多數人看到球場背部與車站鐵絲網之間狹窄如此，相信都會折返，但這位前市長與眾不同。他憶述：「我側身緩慢前進，然後開始爬行」，「當我爬到一根低矮的水管時，想試圖爬過，卻被卡住動彈不得」。禍不單行的是，他在較早前剛巧遺失手機，無法致電求救。 結果這下一卡就是5天，現場氣溫低至攝氏零度，期間他除了叫救命及祈禱，甚麼也做不了。直至第5天，球場職員終於聽到呼救聲，經理及3名同事立即叫救護車，並用飲管讓他先喝點水。