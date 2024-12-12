76歲婦陪孫遊美迪士尼 赴美20次僅今次無買保險 即中招入ICU

英國76歲婦人Patricia Bunting辛苦儲了兩年錢，早前跟兩名兒子及一名孫兒，一起去她視為快樂國度的美國，並遊覽佛州的迪士尼樂園，沒想過會面臨客死異鄉的命運。

旅遊保險｜保費3至6萬港元 嫌貴沒買

據報Bunting以前去過20次美國，每次也有買旅遊保險，而且從沒claim過；但隨著年紀大機器壞，今次她因有健康問題，包括患有慢性阻塞性肺病和心房顫動，令保費加至3,000至6,000鎊(約2.96萬至5.93萬港元)，她嫌貴而沒有買。