76歲婦陪孫遊美迪士尼 赴美20次僅今次無買保險 即中招入ICU

英國76歲婦人Patricia Bunting辛苦儲了兩年錢，早前跟兩名兒子及一名孫兒，一起去她視為快樂國度的美國，並遊覽佛州的迪士尼樂園，沒想過會面臨客死異鄉的命運。
旅遊保險｜保費3至6萬港元 嫌貴沒買
據報Bunting以前去過20次美國，每次也有買旅遊保險，而且從沒claim過；但隨著年紀大機器壞，今次她因有健康問題，包括患有慢性阻塞性肺病和心房顫動，令保費加至3,000至6,000鎊(約2.96萬至5.93萬港元)，她嫌貴而沒有買。
旅遊保險｜醫療輔助返英 成本逾23萬港元
她赴美後一直乘坐輪椅外出，於上月底不幸在當地感染新冠肺炎，曾送入深切治療部(ICU)5天。她至今仍然卧床，在重症部門接受治療。醫療帳單令家人負擔不了，而若想送她返英國，連同氧氣機等醫療輔助，成本高達3萬美元(約23.4萬港元)。她的兒子及孫兒因盤川耗盡，已於11月28日乘搭一早訂好的航班返英，由女兒Emma赴美照顧。
女兒Emma受訪表示，目前母親擔心自己會在美國客死異鄉，而且無家人在旁。Emma說︰「我現在只想媽媽能返英，在家人的愛包圍下過聖誕」。家人曾向英國駐邁亞密領事館求助，但當局愛莫能助。Emma說母親從未領取過社會福利，而只有向社會付出，過去旅行每次也有買保險，且從未索償，沒料會落得如此下場。家人已發起眾籌，暫籌得1.8萬鎊(約17.7萬港元)。