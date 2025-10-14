76歲「世博婆婆」第4次獲頒全勤獎　連續184日打卡大阪世博(有片)

大阪世博開放184天，於昨日閉幕。愛知縣人稱「世博婆婆」的76歲婦人山田外美代，連續184日到世博場館打卡，在昨日獲頒「全勤」紀錄，亦是她第4次達成世博全勤紀錄。
綜合報道，山田因為從20年前的愛知世博開始天天入場參觀，因此有「世博婆婆」之稱，繼2005年愛知世博、2010年中國上海世博、2012年韓國麗水世博之後，這是她第4次達成全勤紀錄。山田外美代是參觀世博日數最多的紀錄保持者，去年與家人搬到會場附近居住，隨展覽告終，她坦言寂寞感覺出乎意料的大。
下屆利雅德世博將挑戰第5次全勤紀錄
大阪世博進入後半段會期後，觀眾急速增加，一度危及她挑戰「全勤」紀錄，山田表示：「這是2005年愛知世博以來第一次難入場」，她還透露：「有一度真的感到，這麼困難才能進場，乾脆不去，但兒子總說『沒問題，天亮之前一定搶得到』，最後兩個星期真的非常辛苦。」山田於9月5日以648天打破健力士世界「參觀世博最多天數」紀錄，當時仍在不斷刷新這紀錄。5年後的世博將於沙地阿拉伯首都利雅德舉辦，屆時81歲的山田將挑戰人生第5次世博全勤紀錄。
速報です🌟「万博おばあちゃん」こと山田外美代さんがギネス世界記録「万博を訪れた最多日数」に認定㊗️今日時点の記録は648日！本当に、おめでとうございます🎉 🎉🎉 pic.twitter.com/uvkZbb7Cp3— ギネス世界記録 (@GWRJapan) September 5, 2025