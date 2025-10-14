76歲「世博婆婆」第4次獲頒全勤獎　連續184日打卡大阪世博(有片)

大阪世博開放184天，於昨日閉幕。愛知縣人稱「世博婆婆」的76歲婦人山田外美代，連續184日到世博場館打卡，在昨日獲頒「全勤」紀錄，亦是她第4次達成世博全勤紀錄。

綜合報道，山田因為從20年前的愛知世博開始天天入場參觀，因此有「世博婆婆」之稱，繼2005年愛知世博、2010年中國上海世博、2012年韓國麗水世博之後，這是她第4次達成全勤紀錄。山田外美代是參觀世博日數最多的紀錄保持者，去年與家人搬到會場附近居住，隨展覽告終，她坦言寂寞感覺出乎意料的大。