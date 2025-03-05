78層樓高工作遇強風　吊船狂揈15分鐘撞爆玻璃幕牆(有片)

美國紐約市曼克頓一棟摩天大廈於上周五(2月28日)發生驚險事件，2名窗戶清潔工人當時正乘搭吊船，於78層樓高的外牆清理窗戶，期間突然遭遇強風吹襲，吊船劇烈擺動和轉動，甚至撞擊大樓高層的玻璃幕牆，歷經15分鐘的驚險晃動後，2名清潔工最終成功獲救。

綜合報道，事發於28日上午，在曼哈頓上西區第58街與第九大道交會處的25 Columbus Circle大廈，當時兩名工人正懸掛於70多層樓高的外牆進行清潔工作。網上影片顯示，吊船內的兩名清潔工無助地搖晃，吊船不斷與建築物相撞，險象環生。有目擊者描述，吊船猛烈晃動了將近15分鐘，最終撞破玻璃幕牆，導致大片玻璃碎片墜落至人行道，行人驚慌躲避。