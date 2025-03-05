78層樓高工作遇強風　吊船狂揈15分鐘撞爆玻璃幕牆(有片)

美國紐約市曼克頓一棟摩天大廈於上周五(2月28日)發生驚險事件，2名窗戶清潔工人當時正乘搭吊船，於78層樓高的外牆清理窗戶，期間突然遭遇強風吹襲，吊船劇烈擺動和轉動，甚至撞擊大樓高層的玻璃幕牆，歷經15分鐘的驚險晃動後，2名清潔工最終成功獲救。
綜合報道，事發於28日上午，在曼哈頓上西區第58街與第九大道交會處的25 Columbus Circle大廈，當時兩名工人正懸掛於70多層樓高的外牆進行清潔工作。網上影片顯示，吊船內的兩名清潔工無助地搖晃，吊船不斷與建築物相撞，險象環生。有目擊者描述，吊船猛烈晃動了將近15分鐘，最終撞破玻璃幕牆，導致大片玻璃碎片墜落至人行道，行人驚慌躲避。
消防：工人的安全帶根本沒有固定在任何地方
紐約市消防局(FDNY)與紐約市警察局(NYPD)獲報後趕往現場，發現大樓第78層的三扇窗已被擊碎，並發現2名工人雖然佩戴安全吊帶，卻未繫上安全繩，隨時有墜落危險。消防局中尉Nick Schneider表示，簡直不敢相信自己的眼睛：「他們的安全帶根本沒有固定在任何地方，這是極度危險的行為。」
紐約市警察局副局長Michael Trahan表示，當時強風也是導致吊船不受控搖晃的因素之一。消防隊員最終利用繩索將兩名工人穩固，並成功將他們拉入大樓內，轉交由緊急醫療服務人員檢查，確認兩人情況穩定，送往醫院進一步觀察。紐約市建築局隨後表示，會由一家私人鷹架安裝公司來負責拆除這台出問題的懸吊式鷹架吊籠，確保安全。
Window washers' scaffold became tangled on a high-rise building at 25 Columbus Circle, prompting numerous emergency responders to report to the scene in NYC.— backgridus (@BackgridUS) February 28, 2025
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