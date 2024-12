克林頓上月剛出版回憶錄

克林頓於1993年1月到2001年1月出任總統,卸任後曾分別在2004年進行心臟搭橋手術、2010年接受「通波仔」手術。2021年因泌尿系統感染擴散到血液住院6天。上個月剛出版回憶錄《公民:我離開白宮後的生活》(Citizen: My Life After the White House)。