78歲老翁死後解剖驚揭「3陰莖症」 或一直不知異況

英國一名78歲老翁自然老死，他生前同意將遺體捐出作研究，才發現他患有罕見的「三陰莖症」(Triphallia)。醫生稱，該老翁本人甚至可能不知道有3根陰莖。據悉，只有一陰莖具正常功能，餘下的附在陰囊皮膚，因此老翁生前可能不知道他「異於常人」。他是歷來第二宗有紀錄的「三陰莖症」病例。

上述案例刊登於《醫療病例報告期刊》(Journal of Medical Case Reports)，負責研究的伯明翰大學(University of Birmingham)醫學院醫生稱，每500萬到600萬個新生男嬰中，會有一人出生時擁有多於一根陰莖，全球僅錄得一百多宗雙陰莖個案。