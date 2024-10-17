78歲老翁死後解剖驚揭「3陰莖症」 或一直不知異況

英國一名78歲老翁自然老死，他生前同意將遺體捐出作研究，才發現他患有罕見的「三陰莖症」(Triphallia)。醫生稱，該老翁本人甚至可能不知道有3根陰莖。據悉，只有一陰莖具正常功能，餘下的附在陰囊皮膚，因此老翁生前可能不知道他「異於常人」。他是歷來第二宗有紀錄的「三陰莖症」病例。
上述案例刊登於《醫療病例報告期刊》(Journal of Medical Case Reports)，負責研究的伯明翰大學(University of Birmingham)醫學院醫生稱，每500萬到600萬個新生男嬰中，會有一人出生時擁有多於一根陰莖，全球僅錄得一百多宗雙陰莖個案。
3陰莖症｜或導致性功能障礙
至於三陰莖症，2015年曾盛傳印度發現一個案，惟未能核實。至2020年，伊拉克一名3個月大男嬰發現有3陰莖，為首宗確認個案。泌尿科專家發現多出的兩根陰莖並沒有尿道，遂為該男嬰切除該兩根陰莖。至於最新的78歲老翁個案，他約6呎高，體型中等至大隻；醫學院的學生在解剖時發現，第三根陰莖與正常和第二根於結構上有分別，並沒有包覆尿道之尿道海綿體或尿道。醫生由此推斷老翁生前或有泌尿道感染、勃起功能障礙或生育問題。
另外，擁有3根陰莖也可能讓老翁在性行為中出現問題，因為隱藏的2根陰莖或會在性愛中勃起、造成不適。