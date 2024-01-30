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國際
2024-01-30 15:55:00

8旬老翁射殺妻兒後自殺 一家五口只剩特殊需求女兒倖存

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8旬老翁射殺妻兒後自殺 一家五口只剩特殊需求女兒倖存

綜合美媒報導，洛杉磯警方調查人員表示，當地時間27日，一名 80 多歲的男子在家中槍殺了他的妻子和兩個成年孩子。唯一倖存的目擊者是另一名有特殊需求的成年女兒，據悉她躲在房間中撥打911報警。

美國洛杉磯格拉納達山（Granada Hills）發生一起人倫悲劇命案。一名80多歲的老翁先槍殺了妻子和兩名子女，接著開槍自殺。唯一倖存的是他們一名需要特殊照護的女兒。

一名鄰居說，「這真是令人毛骨悚然，就像一部糟糕的恐怖電影。」

一名鄰居說，「這真是令人毛骨悚然，就像一部糟糕的恐怖電影。」

只剩特殊需求女兒倖存

綜合美媒報導，洛杉磯警方調查人員表示，當地時間27日，一名 80 多歲的男子在家中槍殺了他的妻子和兩個成年孩子。唯一倖存的目擊者是另一名有特殊需求的成年女兒，據悉她躲在房間中撥打911報警。

當警察趕到時，沒有人應門。警察強行闖入，遇到了報警的女兒，她引導員警來到案發現場。調查人員稱，這名老翁開槍打死了自己的妻子以及40多歲的女兒和兒子，然後在家裡的另一個房間開槍自戕。

一名家族友人表示，「他們看起來就像一個正常的家庭，怎麼會這樣？」

一名家族友人表示，「他們看起來就像一個正常的家庭，怎麼會這樣？」

朋友:他們看來就像正常的家庭

洛杉磯警察局長凱利·穆尼茲在記者會上說：「4名死者陳屍的現場相當可怕和恐怖。唯一慶幸的一點是，至少有一名目擊者在這次事件中倖存下來。」

而這起悲劇也讓他們的鄰居和朋友們震驚不已。一名家族友人表示，「他們看起來就像一個正常的家庭，怎麼會這樣？」一名鄰居說，「這真是令人毛骨悚然，就像一部糟糕的恐怖電影。」

目前警方尚不清楚犯案動機是什麼，案件正在進行調查。受害者和嫌疑槍手的姓名尚未公佈。

《AM730關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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