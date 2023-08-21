8歲女患罕見腦瘤 確診12天後死亡 一切由這普通徵狀開始 家長注意

英國一名8歲女童去年趁暑假跟家人外出度假，期間因一個看來普通不過的徵狀感到不適，家人也不敢掉已輕心，隨即帶她求醫。未料女童竟確診一種罕見腦瘤，在短短12天後死亡。 8歲女童史密絲(Emily Smith)跟42歲父母安迪和莎拉，以及12歲的哥哥哈利早前去了薩福克郡(Suffolk)渡假，但悲劇不久開始從她的手臂展開。史密絲在渡假途中跟爸媽說覺得「跟平時不一樣」(unusual)，但說不出甚麼問題。 翌日史密絲再告訴父母︰她覺得手臂麻痺。在公立醫院系統NHS任職物理治療師的父親及任職小學老師的母親莎拉，立即致電非緊急醫療服務叫車把女兒送院。醫生起初「不是太擔心」，指未見史密絲有其他常見的腦瘤徵狀，直言看到磁力共振報告，報告驚揭史密絲腦部深處長有腫瘤，估計出現了沒多久。

瀰漫性中線膠質瘤｜女童手術後再也沒醒 見醫生後短短5日，史密絲病情急轉直下，出現頭痛、嘔吐情況，而後更暈倒，陷入昏迷。她隨即被轉送至劍橋的阿登布魯克醫院(Addenbrooke's Hospita)接受手術。轉院後醫生確定史密絲腦中的是最危險及惡性的「瀰漫性中線膠質瘤」(diffuse midline glioma)。 史密絲接受手術後，再也沒有醒來，留院6天後離世。由得知她有腦瘤至離世，只相隔僅12天。父母及史密絲哥哥哈利傷心不已，至近日向英媒講述事發經過，哈利表示︰「她是我最好的妹妹，沒有人會好過她」，「她真是太了不起了。她非常聰明。她喜愛學校，有很多朋友。她說以後想當一名藝術家」，然而一切都已成泡影。

瀰漫性中線膠質瘤｜母親難以接受女兒12天即離世 據報英國每年在癌症研究上花費超過7億英鎊，但在腦瘤研究上的投入不到3%。當哈利知道英國每年有5,300人死於腦瘤、腦瘤是兒童和40歲以下成年人中最致命癌症，決定以妹妹之名為慈善籌款，以踏單車來回家中及學校——一段妹妹已無法再經歷的行程，為父母成立、支援腦瘤研究的慈善組織，籌得2萬英鎊。 媽媽莎拉說：「我們正在做一些讓我們感覺更接近史密絲的事情」，希望增加家長對腦腫瘤的認識。她憶起女兒，「她本來是那麼的活躍和可愛，既精於寫故事，又懂得彈鋼琴和烏克麗麗」，「對每個人來說，這一切(女兒猝死)都很艱難」，「她7月最後一天沒上學，而現在再也沒機會回去了，她的朋友連她生病時的樣子也沒見過，一切都發生在12天，實在太快了，實在糟透了」。