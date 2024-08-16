8歲女童用捧球棍狂扑劫匪　英勇助父保衛商店(有片)

美國明尼蘇達州一名8歲女童，早前面對劫匪闖入父親經營的商店搶劫期間，因為沒有驚慌逃走，反而拿起櫃台內的鋁製棒球棍，在父親與劫匪糾纏之際，用球棒暴打劫匪，成為各大電視台和媒體討論的焦點。

綜合報道，明尼蘇達男子Leo於當地經營一間名為「大折扣酒類商店」(Big Discount Liquors)的商店，並經常帶同8歲女兒一起上班。上周六(10)晚上約9時半，一名身穿「Amazon」制服的男子，從口袋掏出一把槍狀物，走到櫃台前聲稱要「打劫」，Leo原本作出有限度配合，對方卻得寸進尺，要求更多錢財，Leo卻突襲企圖制服對方，兩人隨即倒在糾纏。從公開的CCTV片段顯示，Leo的8歲女兒，眼見父親與劫匪在地上扭打，並沒有驚慌逃走，反而拿起櫃台內的鋁製球棒，朝劫匪身上和頭上猛力敲打多次後才跑開。Leo在女兒的幫助下搶去劫匪手中的槍狀物，結果劫匪在沒有任何「斬穫」下倉促逃走，Leo亦發現那槍狀物其實是一支BB彈手槍，並報警求助。