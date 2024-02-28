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國際
2024-02-28 15:53:00

8鸚鵡混92隻同類戒粗口最新進展　其中一隻轉唱呢首歌(有片)

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8鸚鵡混92隻同類戒粗口新進展，其中一隻轉唱呢首歌。(X)

8鸚鵡混92隻同類戒粗口新進展，其中一隻轉唱呢首歌。(X)

英國林肯郡野生動物公園(Lincolnshire Wildlife Park)早前因為飼養的8隻灰鸚鵡因為染上「講粗口」惡習，決定將牠們跟另外92隻灰鸚鵡生活，企圖同化牠們改變講粗口惡習，事隔一個月，院方公布最新進展令人爆笑。

綜合報道，英國林肯郡野生動物公園8隻「爛口」鸚鵡因為經常向遊客及職員講「Fxxk」、「Fxxk off」，被園方安排與92隻一般的灰鸚鵡一起生活，即使這個策略既有令「爛口」鸚鵡改變，但亦有可能會令92隻無惡習鸚鵡識「講粗口」，仍希望放手一搏。

動物園：牠們幾乎不再「講粗口」。(網上圖片)

動物園：牠們幾乎不再「講粗口」。(網上圖片)

動物園：牠們幾乎不再「講粗口」

事隔一個月，動物園的負責人Steve Nichols透露8隻「爛口」鸚鵡的「再教育」進展，牠們在新的群體生活中，不良惡習明顯獲得改善，可以說幾乎不再「講粗口」。他說：「我們近來聽到更多的是微波爐和氣炸鍋的聲音，其中一隻開始重覆去唱《We Wish You a Merry Christmas》，在12月還好，但現在2月就太不合時宜，但至少有一個好開始。」

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