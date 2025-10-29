80歲婦被郵輪留在大堡礁偏遠小島死亡 團費41萬變魂斷之旅

澳洲當局正調查一宗離奇案件——一名參加價值8萬澳元(約41萬港元)環澳60日豪華郵輪之旅的80歲獨行女旅客，竟在首站行程中被遺忘於大堡礁蜥蜴島(Lizard Island)，最終被發現陳屍山區。

島上自由活動 登山離隊後失蹤

事發於10月26日，郵輪珊瑚探險者號(Coral Adventurer)從凱恩斯出發後首站停靠約250公里外的蜥蜴島，乘客可登島自由活動。據稱，這名女旅客隨團攀登島上最高峰「庫克瞭望點」時離隊，其他團員返回郵輪後才發現她未有回來。有消息指她可能墜崖，但確切死因待查。