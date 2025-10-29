80歲婦被郵輪留在大堡礁偏遠小島死亡 團費41萬變魂斷之旅

澳洲當局正調查一宗離奇案件——一名參加價值8萬澳元(約41萬港元)環澳60日豪華郵輪之旅的80歲獨行女旅客，竟在首站行程中被遺忘於大堡礁蜥蜴島(Lizard Island)，最終被發現陳屍山區。
島上自由活動 登山離隊後失蹤
事發於10月26日，郵輪珊瑚探險者號(Coral Adventurer)從凱恩斯出發後首站停靠約250公里外的蜥蜴島，乘客可登島自由活動。據稱，這名女旅客隨團攀登島上最高峰「庫克瞭望點」時離隊，其他團員返回郵輪後才發現她未有回來。有消息指她可能墜崖，但確切死因待查。
乘客悲「她整天都孤零零的躺在那裡」
有乘客稱，當日郵輪沒有對登島上逐一點名，而且更在「最後一批乘客剛登船，就迅速起錨」。婦人在數小時後才發現失足，救援直升機搜索至次日凌晨終發現她的遺體。乘客悲稱：「她整天都孤零零的躺在那裡。」蜥蜴島官網明示該路線「全長4公里且部分陡峭，需中等以上體能」。
業界震驚︰那麼多乘客竟然不點名？
澳洲海事安全局(AMSA)稱正調查事件，有郵輪專家直言對事件感到難以置信：「120人規模的郵輪竟然沒有登船點名？所有郵輪都該有刷卡系統，追蹤乘客動向。」營運商珊瑚探險公司聲明表示「正全力配合警方調查」，並已聯絡死者家屬提供協助。