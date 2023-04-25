80歲拜登宣布競逐連任 民調︰七成受訪者反對(有片)

22:00更新︰增拜登片段講話內容、分析
歷來年紀最大美國總統、80歲的拜登，周二宣布將在明年大選聯同副手賀錦麗競逐連任。其陣營發放約3分鐘片段，拜登拋出競選口號「來完成這任務吧，我知道我們可以」(Let's finish this job.I know we can)。有民調顯示，70%受訪美國人反對拜登再參選，主因是他年事已高。
拜登在片段開首表示，「個人自由是美國人的基本權利。沒有甚麼比這更重要、更神聖」，他批評共和黨極端分子(MAGA extremists)試圖剝奪民眾墮胎權、削減社會保障、限制選舉權利、減少富人稅項、禁止其不認同之刊物，及反對同性戀等。「MAGA」是共和黨前總統特朗普口號「讓美國再次強大」(Make America Great Again)口號簡稱。
拜登角逐連任｜籲選民挺身捍衛個人自由
今天時值拜登4年前宣布參選同一日，拜登說︰「我4年前參選時說過，我們正在為美國精神而戰，如今仍是」，「我們正面對的問題是未來會有更多自由，抑或減少、權利會多了還是少了……我自知想要的答案，相信你們也知道」。他指目前並非自滿的時候，呼籲民眾給他更多時間，「這就是再參選的原因……因為我認識美國，我知道我們是善良正直的人，我知道我們仍是相信誠實、尊重及有尊嚴地對待彼此的國家。我們是個讓『仇恨』沒有安身之所的國家。我們相信人人平等，每個人應有在這裡取得成功的同等機會」。他強調「這是我們的時刻」(this is our moment)，呼籲選民為捍衛個人自由、公民權利及選舉權，挺身而出，「這是美國，只要我們團結，沒有甚麼達成不了」。
拜登角逐連任｜逾半民主黨選民抗拒 料拜登將陷苦戰
拜登宣布角逐連任前夕，美國全國廣播公司(NBC)民調顯示，多達70%受訪美國人認為拜登不應競逐連任，主要是因為其年紀大，支持他再參選的受訪者僅26%。其中民主黨選民亦有逾半人受訪者不支持他再參選。美聯社分析稱，相較於共和黨不少人齊心期盼特朗普回朝，拜登能團結民主黨選民的板斧不多，只能沿用在中期選舉出乎預期大勝的策略，押注在首個任期成功推行多個法案，包括保障墮胎權利，以及在華盛頓逾50年從政經驗吸票。因黨內欠缺有力挑戰者，料拜登可順利獲得黨內提名，但目前美國民意兩極，料他將與共和黨對手陷入苦戰。NBC民調顯示，深陷掩口費官司的76歲特朗普，支持率在共和黨內達46%，拋離排第2的44歲佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)15個百分點。
另有分析指拜登的58歲副手賀錦麗再成焦點，因拜登一旦當選，展開第二任期時已82歲，完成任期時將達86歲。外界關注期賀錦麗期間有可能代任總統，成為美國首位女總統。