80歲拜登宣布競逐連任 民調︰七成受訪者反對(有片)

80歲拜登拍片宣布競逐連任 民調︰70%受訪者反對(有片)

22:00更新︰增拜登片段講話內容、分析 歷來年紀最大美國總統、80歲的拜登，周二宣布將在明年大選聯同副手賀錦麗競逐連任。其陣營發放約3分鐘片段，拜登拋出競選口號「來完成這任務吧，我知道我們可以」(Let's finish this job.I know we can)。有民調顯示，70%受訪美國人反對拜登再參選，主因是他年事已高。 拜登在片段開首表示，「個人自由是美國人的基本權利。沒有甚麼比這更重要、更神聖」，他批評共和黨極端分子(MAGA extremists)試圖剝奪民眾墮胎權、削減社會保障、限制選舉權利、減少富人稅項、禁止其不認同之刊物，及反對同性戀等。「MAGA」是共和黨前總統特朗普口號「讓美國再次強大」(Make America Great Again)口號簡稱。

拜登角逐連任｜籲選民挺身捍衛個人自由 今天時值拜登4年前宣布參選同一日，拜登說︰「我4年前參選時說過，我們正在為美國精神而戰，如今仍是」，「我們正面對的問題是未來會有更多自由，抑或減少、權利會多了還是少了……我自知想要的答案，相信你們也知道」。他指目前並非自滿的時候，呼籲民眾給他更多時間，「這就是再參選的原因……因為我認識美國，我知道我們是善良正直的人，我知道我們仍是相信誠實、尊重及有尊嚴地對待彼此的國家。我們是個讓『仇恨』沒有安身之所的國家。我們相信人人平等，每個人應有在這裡取得成功的同等機會」。他強調「這是我們的時刻」(this is our moment)，呼籲選民為捍衛個人自由、公民權利及選舉權，挺身而出，「這是美國，只要我們團結，沒有甚麼達成不了」。