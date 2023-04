80歲拜登宣布競逐連任 民調︰七成受訪者反對(有片)

22:00更新︰增拜登片段講話內容、分析

歷來年紀最大美國總統、80歲的拜登,周二宣布將在明年大選聯同副手賀錦麗競逐連任。其陣營發放約3分鐘片段,拜登拋出競選口號「來完成這任務吧,我知道我們可以」(Let's finish this job.I know we can)。有民調顯示,70%受訪美國人反對拜登再參選,主因是他年事已高。

拜登在片段開首表示,「個人自由是美國人的基本權利。沒有甚麼比這更重要、更神聖」,他批評共和黨極端分子(MAGA extremists)試圖剝奪民眾墮胎權、削減社會保障、限制選舉權利、減少富人稅項、禁止其不認同之刊物,及反對同性戀等。「MAGA」是共和黨前總統特朗普口號「讓美國再次強大」(Make America Great Again)口號。