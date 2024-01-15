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國際
2024-01-15 17:16:41

80歲末期癌翁中獎突昏倒 女子假關心 趁機盜走彩券領獎 無恥過程被拍下(有片)

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老翁倒地後，一名女子上前查看。(互聯網)

老翁倒地後，一名女子上前查看。(互聯網)

澳洲一名80歲末期癌症、估計只得半年壽命的老翁，日前在酒吧內玩老虎機，驚喜中獎獲得300澳元(約1,565港元)獎金。未知是否因太激動及受病情影響，老翁準備領獎時突然倒地，一名女子見狀立即上前，起初表現關心，殊不知她之後趁機拾起老翁的彩券，再走到另一處領獎，冷血舉動全程被拍下。

事發有布里斯班以北的Caboolture，80歲的Thomas Purtill當日一心想花小錢賭兩手打發時間，沒料竟然中獎，中獎後他一心想去剪頭髮，但就在領錢之前，突然倒地，手中彩券亦掉在地上。

女子拎走老翁彩券過程︰

被偷去彩券的老翁。(互聯網)
Klook.com

老翁受訪被問及感受時直言「唔出得街」

閉路電視片段可見一名女子立即上前查看，並通知酒吧職員。片段可見老翁伸手指向領獎機，女子隨即發現他的彩券掉在地上，立即貪念大起，據為己有。之後女子悄悄「退場」，閉路電視拍到她在另一部機器用老翁的彩券領取獎金。

警方已發布片段追緝該名冷血女子，Purtill受訪時被問及對女賊有何看法時，直言「不適合在電視上播出」，可見他極為不滿。他並稱︰「如果你很絕望……如果有人跟我說︰『你中了獎，我可不可以要10元給孩子買個麵包買樽牛奶，我會給你』」，他呼籲任何認得出該名女子的人向警方提供線索。

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