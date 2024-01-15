80歲末期癌翁中獎突昏倒 女子假關心 趁機盜走彩券領獎 無恥過程被拍下(有片)

澳洲一名80歲末期癌症、估計只得半年壽命的老翁，日前在酒吧內玩老虎機，驚喜中獎獲得300澳元(約1,565港元)獎金。未知是否因太激動及受病情影響，老翁準備領獎時突然倒地，一名女子見狀立即上前，起初表現關心，殊不知她之後趁機拾起老翁的彩券，再走到另一處領獎，冷血舉動全程被拍下。

事發有布里斯班以北的Caboolture，80歲的Thomas Purtill當日一心想花小錢賭兩手打發時間，沒料竟然中獎，中獎後他一心想去剪頭髮，但就在領錢之前，突然倒地，手中彩券亦掉在地上。