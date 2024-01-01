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國際
2024-01-01 21:32:45

83歲丹麥女王瑪格麗特二世宣布因年齡與健康問題 本月中退位

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丹麥女王瑪格麗特二世除夕宣布退位。(路透社)

丹麥女王瑪格麗特二世除夕宣布退位。(路透社)

83歲的丹麥女王瑪格麗特二世(Queen Margrethe II)周日(1231)宣布因年齡與健康問題退位，由王儲弗雷德里克(Prince Frederik)繼位。瑪格麗特二世登基超過50年，是現今唯一在位的女王，也是歐洲目前在位時間最長的君主。

瑪格麗特二世按照傳統發表除夕演說，宣布將在本月14日、即登基52周年當天退位，交棒給長子、即王儲弗雷德里克。她說，去年2月接受背部手術後，開始考慮應否將責任交予下一代，認為現在是適合時機。女王並感謝丹麥人民多年支持，讓自己得以成功履行職務，盼望新任國王和王后同樣可得到人民信任，並效忠國家。

瑪格麗特二世1940年生於丹麥王室，當時憲法不容許女性繼承王位，直至1953年修憲，她才獲得繼位資格。1972年父親弗雷德里克九世離世，時為31歲的瑪格麗特二世登基，但當時只有約4成民眾支持保留君主制。

瑪格麗特二世早前出席聖誕日彌撒。(美聯社) 瑪格麗特二世與王儲弗雷德里克。(路透社) 王儲弗雷德里克與儲妃瑪莉早前聖誕日彌撒。(路透社) 瑪格麗特二世與王儲夫婦。(路透社) 瑪格麗特二世與王儲弗雷德里克。(路透社) 瑪格麗特二世與王儲弗雷德里克親吻。(路透社)

丹麥女王親民

瑪格麗特二世鮮有負面新聞，且作風親民，例如容許兩個兒子跟平民結婚。多年來她深受人民擁戴，至今逾8成丹麥人民仍支持王室。

瑪格麗特二世曾說已故英女王對自己影響深遠，希望跟她一樣畢生奉獻國家。自英女王去世後，她是當代唯一在位的女王，也成為丹麥史上在位時間最長的君主。

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