83歲丹麥女王瑪格麗特二世宣布因年齡與健康問題 本月中退位

83歲的丹麥女王瑪格麗特二世(Queen Margrethe II)周日(12月31日)宣布因年齡與健康問題退位，由王儲弗雷德里克(Prince Frederik)繼位。瑪格麗特二世登基超過50年，是現今唯一在位的女王，也是歐洲目前在位時間最長的君主。

瑪格麗特二世按照傳統發表除夕演說，宣布將在本月14日、即登基52周年當天退位，交棒給長子、即王儲弗雷德里克。她說，去年2月接受背部手術後，開始考慮應否將責任交予下一代，認為現在是適合時機。女王並感謝丹麥人民多年支持，讓自己得以成功履行職務，盼望新任國王和王后同樣可得到人民信任，並效忠國家。