83歲婆婆生日願望「坐電單車」獲車友會相助 與末期病女兒一起圓夢

英國一名83歲婆婆的生日願望令人意想不到——想試下坐哈利電單車(Harley Davidson)享受遊車河之樂，結果在一個車友會協助下願望成真，與患有末期疾病的女兒度過一期一會的生日。

83歲婆婆菲德勒(Leonie Fidler)與兩個女兒、賈德(Jade)和黛安(Diane)，日前在「西北電單車友會」(North West Bikers)幫助下，實現了生日願望，一同踏上在科克茅斯到凱瑟克的路線上風馳電制。賈德表示︰「我當日早上才告訴媽媽。幾個月前，我問她有沒有甚麼一直想做的事，她說一直想坐在Harley Davidson的後座遊車河」。賈德原本只期望有坐電單車兜一圈，當媽媽看到整個車隊駛來時，感到「不知所措」，「她的表情是無價的」。