83歲婆婆生日願望「坐電單車」獲車友會相助 與末期病女兒一起圓夢

英國一名83歲婆婆的生日願望令人意想不到——想試下坐哈利電單車(Harley Davidson)享受遊車河之樂，結果在一個車友會協助下願望成真，與患有末期疾病的女兒度過一期一會的生日。
83歲婆婆菲德勒(Leonie Fidler)與兩個女兒、賈德(Jade)和黛安(Diane)，日前在「西北電單車友會」(North West Bikers)幫助下，實現了生日願望，一同踏上在科克茅斯到凱瑟克的路線上風馳電制。賈德表示︰「我當日早上才告訴媽媽。幾個月前，我問她有沒有甚麼一直想做的事，她說一直想坐在Harley Davidson的後座遊車河」。賈德原本只期望有坐電單車兜一圈，當媽媽看到整個車隊駛來時，感到「不知所措」，「她的表情是無價的」。
好人好事｜大女兒患末期病 獲珍貴「家庭回憶」
賈德大讚︰「風景太美了，活動組織得非常好……還有醫護人員在場。媽媽說她感到非常安全，很喜歡這次體驗」。當一行人抵達凱瑟克一個油站時，現場布置了氣球，並向菲德勒送出生日蛋糕，賈德笑言︰「她整晚都是巨星，我不知道明年我能做甚麼了」。除了實現生日願望，還有一件同樣重要的事——賈德的姊姊黛安最近確診末期疾病，因此賈德想藉今次機會，跟媽媽一起創造難忘的家庭回憶，「她(姊姊)看到這一切，感到美好不已」。
好人好事｜電單車友會︰特別的一天！
活動主辦人海頓(Dan Highton)運營了該電單車會約6年，對他來說這天亦同樣特別，「她們本來只想有一輛電單車帶她們遊車河，但我們想，為甚麼不進一步呢？」「她喜歡這次活動，感到又驚又喜，尤其是有大約100輛電單車出現。」除電單車會外，當地一間電單車公司亦借出了一位護衛員協助當日活動，而據報上述油站亦延長開放4小時，供生日派對之用。