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2023-09-10 18:30:07

83歲民主黨佩洛西競逐連任眾議員　美國兩黨領袖高齡化再惹關注

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今年83歲的佩洛西8日在社交平台X上發文，宣布參選代表三藩市的加州第11國會選區。

記者彭巧蓁／綜合報道

民主黨前眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 宣布將尋求美國眾議院的第20屆任期，確定競選2024年連任。

今年83歲的裴洛西8日在社交平台X上發文，宣布參選代表三藩市的加州第11國會選區。

去年卸下黨領導人職務

佩洛西表示：「現在我們的城市比以往任何時候，都更需要我們推廣三藩市的價值觀，並進一步推動復甦。我們的國家需要向世界表明，我們的旗幟仍然存在，所有人都享有自由和正義。這就是我競選連任的原因——懇請大家支持。」

佩洛西在去年卸下了議長職務，同時也辭去眾議院民主黨核心小組領導人的職務，交棒給現任眾議院少數黨領袖、紐約州民主黨人傑弗里斯（Hakeem Jeffries）。 交棒除了因為當時民主黨丟掉眾議院的多數席位之外，外界也認為佩洛西可能是考慮退休，尤其去年她82歲的丈夫遇襲後，她曾表示這件事影響她何時退休。不過如今佩洛西宣布參選，也正式告知大眾，她還可以再戰。

1987年首次當選國會議員

這位民主黨領袖於1987年首次當選國會議員，並於2007年創造歷史，成為首位女議長，更在2019年重新奪回議長寶座。佩洛西帶領民主黨取得許多重大立法成就，包括通過《患者保護與平價醫療法案》（Patient Protection and Affordable Care Act）。

儘管如此，外界對於眾多民選代表年事已高，還是有諸多擔憂，包括81歲的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、90歲的民主黨參議員范斯坦 (Dianne Feinstein)、甚至是80歲的總統拜登，都曾在鏡頭前被拍到疑似身體不適的狀況。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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