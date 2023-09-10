83歲民主黨佩洛西競逐連任眾議員　美國兩黨領袖高齡化再惹關注

記者彭巧蓁／綜合報道

民主黨前眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 宣布將尋求美國眾議院的第20屆任期，確定競選2024年連任。

今年83歲的裴洛西8日在社交平台X上發文，宣布參選代表三藩市的加州第11國會選區。

去年卸下黨領導人職務

佩洛西表示：「現在我們的城市比以往任何時候，都更需要我們推廣三藩市的價值觀，並進一步推動復甦。我們的國家需要向世界表明，我們的旗幟仍然存在，所有人都享有自由和正義。這就是我競選連任的原因——懇請大家支持。」

佩洛西在去年卸下了議長職務，同時也辭去眾議院民主黨核心小組領導人的職務，交棒給現任眾議院少數黨領袖、紐約州民主黨人傑弗里斯（Hakeem Jeffries）。 交棒除了因為當時民主黨丟掉眾議院的多數席位之外，外界也認為佩洛西可能是考慮退休，尤其去年她82歲的丈夫遇襲後，她曾表示這件事影響她何時退休。不過如今佩洛西宣布參選，也正式告知大眾，她還可以再戰。