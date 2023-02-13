83歲老翁駕車誤墮冰湖 17歲青年勇救人和狗脫險(有片)

美國艾奧瓦一名83歲老翁駕吉普車誤闖結冰湖面，連人帶車和所養狗狗穿過冰面墮入寒冷的湖水裡，幸得一班途人合力拯救才脫險。其中一名17歲青年走到湖裡打破吉普車的車尾玻璃，先救出狗狗，由岸邊民眾再將牠帶到地面。他之後再進入車裡救出老翁。

英勇救人｜老翁卡在司機位

英勇救人的Joe Salmon當時與母親在「冰釣」，見到吉普車破冰沉入湖裡，他即脫去靴子和外套去救人，並叫在岸上的其他人準備協助。報道指，Salmon起初束手無策，因老翁被困駕駛座未能自行逃脫，未幾他拿了一把萬用小刀打穿吉普車的車尾玻璃，先讓狗狗出來。他則潛入車廂中助那名老翁離開，後者卡在座椅與中間控制台之間，脫身後又卡在車頂和座椅間。Salmon最後將座椅放下才終於將老翁帶往車尾出口，再由另一男子助老翁上岸。

英勇救人｜青年：無想太多只想救人

Salmon事後受訪稱，當時沒有想太多便潛入車廂中救老翁。他向《華盛頓郵報》說，「我沒有想過點解要救人或其他，只想確保他沒有事，將他救出來。如此大的車子跌進湖裡會出事，我當時腦裡只想到行動要快些。」老翁被其他人攙扶到附近店舖脫掉身上冰冷的濕衣服，送院後並無大礙。Salmon事後則繼續與母親釣魚。