83箱納粹資料藏阿根廷最高法院地下室 84年後重見天日 來歷撲朔迷離

阿根廷最高法院周日(11日)表示，近日在法院地下室發現阿根廷當局在二次大戰期間沒收的逾80箱納粹資料。
阿根廷最高法院發聲明表示，根據法院拼湊出的歷史，德國駐東京大使館於1941年6月利用日本船「南阿丸」把這83個箱子寄到阿根廷。阿根廷當局注意到這大批貨物，擔心裡面的物件可能影響阿根廷在戰爭中的中立地位。
為何84年後才發現？
儘管德國外交代表當時聲稱箱內的是個人物品，但阿根廷海關仍隨機搜查5個箱子，結果發現納粹的明信片、照片和宣傳資料，還有數以千計納粹黨筆記本。一名阿根廷聯邦法官沒收這些資料，將案件轉交最高法院。暫未清楚這些資料為何被送到阿根廷，也不知道最高法院當時採取甚麼行動。84年後，工作人員在籌備最高法院博物館時發現這些箱子。
箱裝宣傳希特拉資料
最高法院表示：「打開其中一個箱子時，我們發現裡面裝著旨在二戰時於阿根廷鞏固和宣傳希特拉意識形態的資料。」
最高法院已將這些箱子搬到一個備有特殊安全措施的房間，並邀請布宜諾斯艾利斯大屠殺博物館參與保存及盤點工作。
二戰歐洲猶太人逃往阿根廷
阿根廷在二戰期間保持中立，直到1944年與軸心國斷交，翌年向德國和日本宣戰。根據大屠殺博物館資料，從1933年到1954年，4萬名歐洲猶太人逃離納粹迫害，抵達阿根廷，而拉丁美洲最大的猶太社群就在阿根廷。