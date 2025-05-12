83箱納粹資料藏阿根廷最高法院地下室 84年後重見天日 來歷撲朔迷離

阿根廷最高法院周日(11日)表示，近日在法院地下室發現阿根廷當局在二次大戰期間沒收的逾80箱納粹資料。

阿根廷最高法院發聲明表示，根據法院拼湊出的歷史，德國駐東京大使館於1941年6月利用日本船「南阿丸」把這83個箱子寄到阿根廷。阿根廷當局注意到這大批貨物，擔心裡面的物件可能影響阿根廷在戰爭中的中立地位。

為何84年後才發現？

儘管德國外交代表當時聲稱箱內的是個人物品，但阿根廷海關仍隨機搜查5個箱子，結果發現納粹的明信片、照片和宣傳資料，還有數以千計納粹黨筆記本。一名阿根廷聯邦法官沒收這些資料，將案件轉交最高法院。暫未清楚這些資料為何被送到阿根廷，也不知道最高法院當時採取甚麼行動。84年後，工作人員在籌備最高法院博物館時發現這些箱子。

