86%人睇到黑洞在擴大　心理學家：圖片騙過大腦

大多數人只要盯著這張圖片看，就會發現中間的黑色區塊就好像一個黑洞不斷擴大，但這張圖片其實是一張靜止的圖片，心理學家指出，其實是圖片騙過大腦，以致產生錯覺。

《鏡報》(The Mirror)報道，挪威奧斯陸大學心理學家Bruno Laeng進行了一項視錯覺研究，並將研究結果刊登在期刊《人類神經科學前沿》(Frontiers in Human Neuroscience)。該研究邀請50人參與實驗，他們觀看一張圖片，圖片中間有著黑色圓形圖案，背景則襯著許多小圓。研究人員使用特殊的相機追蹤參與者的眼球運動。發現雖然圖片明明是靜止的，但86%的參與者都表示「感覺中間的黑色圓形圖案就像黑洞一樣不斷變大」。

將圖片顏色調轉 瞳孔反應則相反

研究指出，之所以會有這種視覺錯覺，是因為圖片騙過大腦，讓大腦以為我們正在進入洞穴或隧道這類黑暗的空間。Bruno Laeng指，大腦會自然預測光線如何改變，藉由瞳孔收縮或擴大來應對外在光源。而這張圖片讓大腦產生錯覺，誤以為看到圖片的亮度變化，讓瞳孔放大，因此才會感覺中間的黑色圓形不斷擴大。

研究人員亦將圖片中的圓形換成其他顏色，相較於黑色圓形，其他顏色的圓形擴大的效果較弱，參與者的瞳孔放大也較不明顯。而當研究人員將圖片改為黑色背景、白色圓形圖案時，參與者的瞳孔便轉為縮小，與人類朝強光移動時產生的反應一致。