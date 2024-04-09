89歲神勇阿伯踩單車橫跨600公里 從神戶踩到東京見愛兒 途中摔倒20次

日本89歲伯伯谷上滿夫，為見住在東京的兒子，3月騎著單車從神戶市出發，由西至東橫跨約600公里，在9天旅程中經歷風雨、摔倒約20次，最終抵達東京，笑容滿面地與家人相聚。 單車伯：想做了不起的事 《神戶新聞》報道，谷上滿夫住在神戶市西區，在兵庫縣明石站南邊的明石銀座商店街經營照相館，2017年退休，約1年前開始愛上騎電動單車。得知61歲的兒子直也在海外工作，表現出色，谷上想「做點了不起的事情」，因此下定決心要騎單車去見住在東京的兒子。

谷上3月17日踏上這趟神奇之旅，從明石市騎單車進國道2號一路向東，並從西宮市進入國道171號線，在旅程第1天就騎到大阪府高槻市。之後，他行經琵琶湖東側、名古屋城、靜岡縣的濱名湖等名勝，還駛過箱根附近標高846米的山路，向東京進發。 投宿酒店 苦惱落雨 旅途中，谷上夜晚投宿旅館或酒店，第3天經過愛知縣扶桑町時借住女兒家兩晚，僅在第4天休息一整天後，就繼續趕路。他說，一路上最煩惱的就是下雨，雨水除了弄濕雨衣，也沾濕鏡片擋住視線，還導致單車打滑，讓他「摔倒了約20次」，腳曾撞到石頭。旅途中有幾天，他早上起床耳朵有問題，聽得不太清楚。

這些挫折並沒擊倒他，他靠著一張紙本地圖一路向東行，迷路時就去派出所問路，還有人熱心地幫他寫下筆記。他在地圖上用紅筆標記所到之處，為此相當開心。

沿途 飽覽各地風光 谷上沿途都在外車道白線的外側騎車，他說，「一想到白線直直延伸，且連接到東京」，就感到很快樂。他一路飽覽各地風光，行經靜岡縣時寬廣的茶園與富士山互相輝映，天朗氣清，富士山山麓的皚皚白雪美不勝收。他說：「因為已經十分勞累，看到這些美景令我很感動」。

旅程第9天、即3月25日，谷上終於騎單車到達兒子直也住的東京都杉並區，看到兒子在道路前方揮手迎接他時，喜極而泣。他帶著智能手機，直也透過GPS掌握爸爸的行蹤。 兒子敬佩老父 在東京，谷上跟兒子一起騎車到處觀光，在國會議事堂、JR東京站等地標拍照留念。完成旅程後，他輕了4公斤，但健康並沒異常，笑說「雖然旅程艱辛，但很高興能鼓舞兒子，且能完成這樣的事情，對自己更有信心了」。直也對年近九旬的老父佩服不已，「單單想到他年紀這樣大就有點擔心，途中沒受傷真的太好了」，且「相當敬佩父親充滿活力」。