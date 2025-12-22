89歲「熟睡」輪椅婦登機後被揭已死　家屬堅稱她太累(有片)

英國廉價航空易捷航空(EasyJet)近期在西班牙發生一宗離奇事件，一名89歲的英籍老婦於上周四(18日)在馬拉加(Málaga)由家屬推著輪椅登機後，被其他乘客發現老婦早已身亡，航班緊急折返並取消，上百名乘客行程延誤近12小時。然而老婦家屬還辯稱，她登機前只是太累睡著，身體狀況良好。易捷航空對此發出聲明。
綜合報道，事件於18日，該航班原訂上午11時15分起飛，目的地為英國倫敦。有多名乘客指出，這名89歲老婦坐著輪椅，由約5名親屬陪同登機，另有報道指3名親屬，過程中老婦沒有醒過來，有乘客形容老婦頭部無力下垂，表示：「肉眼看起來就像已經沒有生命跡象」。地勤人員曾多次詢問老婦身體情況，家屬則指老婦只是「身體不適、太累睡著了」，堅稱她狀況良好，甚至有人曾聲稱「我是醫生」，最終獲航空公司放行。在登機之後，老婦被推到機艙後方的座位，然後數人合力將她抬到座位上。飛機隨後開始滑行準備起飛，但空中服務員終察覺情況有異，立刻通報並要求停止起飛；飛機折返停機坪後，醫療人員立刻登機進行搶救，最後確認老婦已經過世。
報道：跨國運送遺體費用或高達數千英鎊
讓航班因此取消，所有乘客被請落機，航班延誤長達近12小時，直到當晚10時47分才重新起飛，約午夜抵達倫敦。多數乘客不滿表示，航空公司僅提供有限的餐飲券，金額不明，且無法在機場所有店家使用，補償明顯不足。還有一些旅客在事後於社群平台上嚴厲批評航空公司和地勤人員的失職，他們質疑為甚麼一位明顯已經失去意識的乘客還被允許登機。
易捷航空發表聲明，指該名乘客(老婦)在登機的時候持有適航證明，並非在死亡的狀態下登機，「她是在飛機上突發狀況後不幸過世」。隨後，西班牙國民警衛隊也證實，警方和救護人員確實曾登機處理，並且在機上正式宣告婦人死亡。
報道提到，跨國運送遺體通常必須遵守非常嚴格的法律和醫療程序，大部分的情況都是以貨運的方式來處理，並且需要完成死亡證明和通報程序，費用可能高達數千英鎊。這讓外界不禁懷疑，家屬是否試圖規避這些繁瑣的程序和高額的費用而冒險。至於今次事件是否涉及法律責任，警方尚未對外說明是否會進一步展開調查。