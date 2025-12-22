89歲「熟睡」輪椅婦登機後被揭已死　家屬堅稱她太累(有片)

英國廉價航空易捷航空(EasyJet)近期在西班牙發生一宗離奇事件，一名89歲的英籍老婦於上周四(18日)在馬拉加(Málaga)由家屬推著輪椅登機後，被其他乘客發現老婦早已身亡，航班緊急折返並取消，上百名乘客行程延誤近12小時。然而老婦家屬還辯稱，她登機前只是太累睡著，身體狀況良好。易捷航空對此發出聲明。

綜合報道，事件於18日，該航班原訂上午11時15分起飛，目的地為英國倫敦。有多名乘客指出，這名89歲老婦坐著輪椅，由約5名親屬陪同登機，另有報道指3名親屬，過程中老婦沒有醒過來，有乘客形容老婦頭部無力下垂，表示：「肉眼看起來就像已經沒有生命跡象」。地勤人員曾多次詢問老婦身體情況，家屬則指老婦只是「身體不適、太累睡著了」，堅稱她狀況良好，甚至有人曾聲稱「我是醫生」，最終獲航空公司放行。在登機之後，老婦被推到機艙後方的座位，然後數人合力將她抬到座位上。飛機隨後開始滑行準備起飛，但空中服務員終察覺情況有異，立刻通報並要求停止起飛；飛機折返停機坪後，醫療人員立刻登機進行搶救，最後確認老婦已經過世。