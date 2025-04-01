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國際
2025-04-01 21:58:22

9歲女全身麻醉牙科手術 回家後死亡 診所被揭有前科

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女童Silvanna Moreno。(互聯網)

女童Silvanna Moreno。(互聯網)

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美國一名9歲女童接受全身麻醉的牙科手術後，回家後死亡。

當地傳媒報道，就讀3年級的9歲女童Silvanna Moreno於3月18日在加州維斯塔(Vista)牙科診所Dreamtime Dentistry，接受全身麻醉的牙科手術，術後由家人接送回家。

據報在Moreno回家途中一直昏睡，回家後仍然不醒，家人遂抱她上床繼續睡，但其後發現她毫無反應，「怎叫也叫不醒」，大驚之下立即打911。

涉事診所。(互聯網) 當地傳媒指資料顯示涉事診所只得一名麻醉師，並指他曾有幾乎搞出人命的前科。(互聯網) 9歲女童Silvanna Moreno。(互聯網)

Moreno送院後不久宣告死亡。案件交由當地法醫辦公室調查，法醫指要斷定女童的死與牙科手術有關，目前言之尚早，但指兒童全身麻醉的風險較成人為高。

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診所稱女童甦醒後才離開

對於今次事件，涉事診所強調Moreno獲准離開時已經從麻醉藥中甦醒，而且生命體徵穩定、保護性反射(protective reflexes、例如身體失平衡時懂得伸手保護自己)亦完好。診所又稱，因Moreno年紀小而且情緒焦慮，才安排全身麻醉，強調全程有資深麻醉師在場監測。

曾有54歲患者被非必要用藥 致心臟停頓

當地傳媒指，資料顯示涉事診所只有一名麻醉師，而該麻醉師2016年曾有因為非必要用藥，導致幾乎搞出人命的前科，受害者為一名54歲患者，一度出現心臟停頓。

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