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國際
2024-05-31 04:31:44
日報

9歲女童命危 倫敦餐廳遭連開多槍4傷

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倫敦 英國槍擊

警方封鎖現場調查。(互聯網)

英國發生槍擊案，倫敦東部、夜生活熱鬧的哈尼克區(Hackney)一間餐廳，周三晚上被一名駕電單車的槍手連開多槍，最少4人受傷，當中一名9歲女童命危。截至本港時間昨晚11時，槍手仍然在逃。

案發在當地時間周三晚上9時20分，閉路電視片段顯示，一名男子駕電單車駛至位於Dalston Kingsland High Street的土耳其菜餐廳Evin Restaurant外，向餐廳開槍。與家人在餐廳內用膳的9歲女童中彈，3名坐在餐廳外的男食客亦中槍，分別為26、37及42歲，其中一男重傷。

槍手犯案後施然離去，留下伏在地上茫然失措的食客。一名男食客猶有餘悸稱，事發後他以外套替一名腿部中槍流血的男食客包紮止血，附近一間酒吧的東主則稱，槍擊發生後途人尖叫走避。一名62歲目擊者說，「我當時正在放狗，在案發前5分鐘行經餐廳……我聽到巨響，有6下，立即知道是槍聲」，「我折返，之後有大批警員到場，地上有很多血，很恐怖。」另有居民猜測案件會否與販毒幫派有關。

英國槍擊

閉路電視拍到槍手(紅圈)騎電單車開槍。

槍手電單車為失車 警指無差別槍擊

大批警員趕抵並封鎖現場調查，其後尋獲槍手所駕的電單車，並證實是失車。警方初步未知槍手身份及犯案目的，但形容是「無差別槍擊」(indiscriminate nature of gun crime)，並指受傷女童與另外3名男傷者並不認識，呼籲民眾提供線索。

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