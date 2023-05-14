9歲少主心碎「牠是家人」呢隻寵物大大份 被迫遷點算好？

美國堪薩斯州一名9歲男孩被迫放棄他的情緒支援動物(emotional support animal)、「大肚豬」(potbelly pig) Ginger，因為城市法令將豬類動物歸類為「家畜」，不允許住在正常住宅內。男孩母親曾向市委員會申訴，希望能讓Ginger留在家中，但當局以會可能引來其他居民仿傚為由，拒絕開先例網開一面。

住在州內牛頓市(Newton)的男孩Owen Grigoreva形容「人豬分離」對他而言就像失去家人，「我哭了，真的很大壓力，請讓Ginger跟我們一起，因為牠是家中一份子」。據稱，雖然Ginger從來沒因發出氣味或其他行為被投訴，但一名鄰居仍然舉報了牠，指牠不應在家中花園內出現。