9歲少主心碎「牠是家人」呢隻寵物大大份 被迫遷點算好？

美國堪薩斯州一名9歲男孩被迫放棄他的情緒支援動物(emotional support animal)、「大肚豬」(potbelly pig) Ginger，因為城市法令將豬類動物歸類為「家畜」，不允許住在正常住宅內。男孩母親曾向市委員會申訴，希望能讓Ginger留在家中，但當局以會可能引來其他居民仿傚為由，拒絕開先例網開一面。
住在州內牛頓市(Newton)的男孩Owen Grigoreva形容「人豬分離」對他而言就像失去家人，「我哭了，真的很大壓力，請讓Ginger跟我們一起，因為牠是家中一份子」。據稱，雖然Ginger從來沒因發出氣味或其他行為被投訴，但一名鄰居仍然舉報了牠，指牠不應在家中花園內出現。
奇特寵物｜男孩母指Ginger非食用豬 不應被列家畜
有市委員會成員對男孩一家的遭遇表示同情，但仍只能公事公辦；當地警方則稱將會為協助有關家庭為 Ginger尋找新住所。Grigoreva的母親向當局爭辯，指Ginger不應被視為家畜，因為這種豬不是食物，且比其他豬類小得多，她並解釋，他們選擇豬作為情緒支援動物，是因為兒子對狗過敏。也有市內居民支持男孩一家，指有當地其他城鎮容許豬類動物跟人同住。目前有關家庭正在Change.org請願，冀收集民眾簽名拯救 Ginger，截至周日已有逾1,000人簽名。