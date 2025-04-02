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國際
2025-04-02 15:00:00

9歲男童向天上掉石頭　誤觸高壓電線慘遭電擊身亡(有片)

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9歲男童向天掉石頭，誤觸高壓電線慘遭電擊身亡。(X)

9歲男童向天掉石頭，誤觸高壓電線慘遭電擊身亡。(X)

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印度西北部旁遮普邦(Punjab)一名9歲男童，日前將一塊石頭綁上繩子，並把石頭丟向天空玩耍。詎料，石頭竟誤觸高壓電，令男童遭受電擊，送院搶救後最終不治。意外的恐怖畫面被閉路電視拍下。

綜合報道，事發於上周五(328)下午約4時許，網上影片顯示，一名男童在草地上，手上抓著繩子，另一端則綁在石頭上，以把拋到空中的石頭隨時拉回來。詎料，石頭碰到6.6萬伏特的高壓電線，隨即爆出巨大火花和爆炸聲，男童隨即倒地，周遭民眾都被嚇壞逃跑。

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石頭碰到6.6萬伏特的高壓電線，隨即爆出巨大火花和爆炸聲。(X) 男童隨即倒地，周遭民眾都被嚇壞散開。(X)

電力供應商事發後無收到意外通知

爆炸發生後幾分鐘，散開的民眾返回查看男童，男童事後被緊急送院，因為傷勢嚴重，轉送至鄰近城市醫院接受進一步的治療，惜最終仍延至周六上午被宣告傷重不治。據指，死者就讀小學3年級，當時跟著一群孩子到空地玩耍。由於電力供應商「Powercom 一直未有接獲意外報告，因此事發後亦沒有將電力中斷。

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