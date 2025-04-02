9歲男童向天上掉石頭　誤觸高壓電線慘遭電擊身亡(有片)

印度西北部旁遮普邦(Punjab)一名9歲男童，日前將一塊石頭綁上繩子，並把石頭丟向天空玩耍。詎料，石頭竟誤觸高壓電，令男童遭受電擊，送院搶救後最終不治。意外的恐怖畫面被閉路電視拍下。
綜合報道，事發於上周五(3月28)下午約4時許，網上影片顯示，一名男童在草地上，手上抓著繩子，另一端則綁在石頭上，以把拋到空中的石頭隨時拉回來。詎料，石頭碰到6.6萬伏特的高壓電線，隨即爆出巨大火花和爆炸聲，男童隨即倒地，周遭民眾都被嚇壞逃跑。
電力供應商事發後無收到意外通知
爆炸發生後幾分鐘，散開的民眾返回查看男童，男童事後被緊急送院，因為傷勢嚴重，轉送至鄰近城市醫院接受進一步的治療，惜最終仍延至周六上午被宣告傷重不治。據指，死者就讀小學3年級，當時跟著一群孩子到空地玩耍。由於電力供應商「Powercom」 一直未有接獲意外報告，因此事發後亦沒有將電力中斷。
पंजाब के जालंधर में पार्क में खेलते-खेलते 66 केवी लाइन के करंट से झुलसा 9 साल का बच्चा।— Amit Pandey (@amitpandaynews) March 29, 2025
जालंधर के गुरु नानकपुरा वेस्ट के झुग्गी झोपड़ी का 9 साल का आरव करंट लगने से झुलस गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चे ने पार्क में खेलते हुए 66… pic.twitter.com/nQ0Ei3B1Yn