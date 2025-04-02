9歲男童向天上掉石頭　誤觸高壓電線慘遭電擊身亡(有片)

印度西北部旁遮普邦(Punjab)一名9歲男童，日前將一塊石頭綁上繩子，並把石頭丟向天空玩耍。詎料，石頭竟誤觸高壓電，令男童遭受電擊，送院搶救後最終不治。意外的恐怖畫面被閉路電視拍下。

綜合報道，事發於上周五(3月28)下午約4時許，網上影片顯示，一名男童在草地上，手上抓著繩子，另一端則綁在石頭上，以把拋到空中的石頭隨時拉回來。詎料，石頭碰到6.6萬伏特的高壓電線，隨即爆出巨大火花和爆炸聲，男童隨即倒地，周遭民眾都被嚇壞逃跑。