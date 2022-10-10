9「綠魔」紐約地鐵搶劫乘客　警鎖定4人身分(有片)

美國紐約地鐵發生荒謬搶劫案，9名穿著綠色緊身衣的女性歹徒在列車上搶劫2名女乘客，由於他們的服裝就像是電影《蜘蛛俠》裡的反派「綠魔」，因此又被稱做「綠魔犯罪集團」(The Green Goblin Gang)。警方目前已經確定其中4人身分，正全力追緝這班疑犯。

綜合報道，事發於上周日(2日) 清晨2時許，在紐約地鐵車廂有多名穿上螢光綠連身服以及面罩的女子，正在拳打腳踢攻擊另外2名女子，其中1人更被推倒在地。車廂內雖然有不少乘客，但未見有人出面制止。紐約警方獲報到現場，才知道被攻擊的2名19歲女子，剛遭到9名穿著綠色緊身衣的蒙面女子搶劫，失去1部手機及1個手袋。

犯案最多 1 名疑犯曾被捕 9 次 由於這班匪徒的奇怪裝扮讓很多人聯想到電影《蜘蛛俠》裡面的大反派「綠魔」，9名女搶匪就被稱為「綠魔犯罪集團」，警方連日追查終於確定其中4人身分。警方表示，4名疑犯年齡由26歲至34歲，全部都因涉其他案件曾被捕，最犯案纍纍的一個曾經被捕9次。至於其他嫌犯的身分，還在深入調查中，不過這已經讓紐約市民人心惶惶。