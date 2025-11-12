熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-12 17:58:44

9.51卡藍鑽Mellon Blue瑞士拍賣 1.98億港元天價成交 專家：競投審慎

分享：
佳士得在瑞士日內瓦拍賣的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)。(美聯社)

佳士得在瑞士日內瓦拍賣的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)。(美聯社)

重9.51卡、呈現艷麗藍色的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)，原為美國藝術收藏家邦妮‧梅隆(Bunny Mellon)所有，周二(11日)在瑞士拍賣會上，以2,560萬美元(約1.98億港元)天價成交。

這顆鑽石由佳士得在瑞士日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶」拍賣專場中售出。主持拍賣的卡達奇亞(Rahul Kadakia)表示，成交價證明「收藏家對於卓越且傳奇性的寶石，仍然抱有極大熱情」。

這顆鑽石鑲嵌在蛇形戒指上，曾屬於雷切爾‧林柏特‧梅隆(Rachel Lambert Mellon)，她更廣為人知的稱呼是邦妮‧梅隆，是美國著名園藝家、慈善家及藝術收藏家。

adblk5
佳士得在瑞士日內瓦拍賣的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)。(美聯社) 佳士得在瑞士日內瓦拍賣的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)。(路透社) 佳士得在瑞士日內瓦拍賣的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)。(路透社) 佳士得在瑞士日內瓦拍賣的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)。(路透社) 佳士得在瑞士日內瓦拍賣的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)。(路透社)

這顆明亮式切工的寶石經專家鑑定為內部無瑕，上一次公開亮相是在2014年，當時邦妮‧梅隆以103歲高齡離世後，於紐約拍賣會上以逾3,200萬美元(約2.48億港元)成交。

歐洲最大網上鑽石珠寶商77 Diamonds的董事總經理科麥德(Tobias Kormind)發表聲明說，他原本預期會拍出更高價，但因地緣政治緊張，加上中國經濟疲弱讓許多買家裹足不前，拍賣現場氣氛謹慎。

科麥德指出：「這樣的觀望態度是否會出現在日內瓦其他拍賣會，有待觀察。」

ADVERTISEMENT

ad