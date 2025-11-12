9.51卡藍鑽Mellon Blue瑞士拍賣 1.98億港元天價成交 專家：競投審慎

佳士得在瑞士日內瓦拍賣的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)。(美聯社)

重9.51卡、呈現艷麗藍色的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)，原為美國藝術收藏家邦妮‧梅隆(Bunny Mellon)所有，周二(11日)在瑞士拍賣會上，以2,560萬美元(約1.98億港元)天價成交。

這顆鑽石由佳士得在瑞士日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶」拍賣專場中售出。主持拍賣的卡達奇亞(Rahul Kadakia)表示，成交價證明「收藏家對於卓越且傳奇性的寶石，仍然抱有極大熱情」。

這顆鑽石鑲嵌在蛇形戒指上，曾屬於雷切爾‧林柏特‧梅隆(Rachel Lambert Mellon)，她更廣為人知的稱呼是邦妮‧梅隆，是美國著名園藝家、慈善家及藝術收藏家。