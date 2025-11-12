9.51卡藍鑽Mellon Blue瑞士拍賣 1.98億港元天價成交 專家：競投審慎

重9.51卡、呈現艷麗藍色的「梅隆藍鑽」(Mellon Blue)，原為美國藝術收藏家邦妮‧梅隆(Bunny Mellon)所有，周二(11日)在瑞士拍賣會上，以2,560萬美元(約1.98億港元)天價成交。
這顆鑽石由佳士得在瑞士日內瓦舉辦的「瑰麗珠寶」拍賣專場中售出。主持拍賣的卡達奇亞(Rahul Kadakia)表示，成交價證明「收藏家對於卓越且傳奇性的寶石，仍然抱有極大熱情」。
這顆鑽石鑲嵌在蛇形戒指上，曾屬於雷切爾‧林柏特‧梅隆(Rachel Lambert Mellon)，她更廣為人知的稱呼是邦妮‧梅隆，是美國著名園藝家、慈善家及藝術收藏家。
這顆明亮式切工的寶石經專家鑑定為內部無瑕，上一次公開亮相是在2014年，當時邦妮‧梅隆以103歲高齡離世後，於紐約拍賣會上以逾3,200萬美元(約2.48億港元)成交。
歐洲最大網上鑽石珠寶商77 Diamonds的董事總經理科麥德(Tobias Kormind)發表聲明說，他原本預期會拍出更高價，但因地緣政治緊張，加上中國經濟疲弱讓許多買家裹足不前，拍賣現場氣氛謹慎。
科麥德指出：「這樣的觀望態度是否會出現在日內瓦其他拍賣會，有待觀察。」