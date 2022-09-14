91歲法國電影大師尚盧高達逝世　馬克龍：痛失國寶

法國電影大師、新浪潮之父尚盧高達(Jean-Luc Godard)逝世，終年91歲。其家人證實尚盧高達沒有生病，「這是他的選擇」，其法律顧指他死於「協助自殺」。
尚盧高達的家屬表示，尚盧高達在幾十年來居住的瑞士村莊安詳離世，「他沒有生病，但已經筋疲力盡，這是他的選擇」，尚盧高達人生的最後一刻，家人都圍繞在身旁，走得很安詳。他將不會舉行正式葬禮，他的遺體將會火化。尚盧高達的法律顧問亦證實，他是死於「協助自殺」。瑞士在一些情況下，「協助自殺」是合法的。
有報道提到，尚盧高達曾於公開場合表達有意安樂死，在2014年，尚盧高達在康城影展中透露對安樂死的想法，他在一個節目中表示：「我不會不惜一切代價也要活下去，如果我的病太重了，我不想要被拖上輪椅，一點也不想要！」
馬克龍：法國痛失「國寶」
尚盧高達1960年代執導的首部長片《斷了氣》(À bout de souffle)以手持攝影機拍攝，跳接的剪接手法，打破電影傳統的結構常規，是20世紀最具影響力的電影製作人之一。尚盧高達的作品影響了馬田史高西斯及塔倫天奴等導演，他的作品前衛，被視為挑戰和抗衡荷里活電影的拍攝手法和敍事風格，代表作還有《春情金絲貓》、《狂人皮埃羅》和《阿爾伐城》等。
總統馬克龍在社交網站發文表示，尚盧高達是打破傳統的新浪潮導演，形容法國痛失「國寶」。本港著名導演王家衛亦在微博發文，「天行而神會，游藝而道存，感謝高達，永遠的戰士」，讓不少人已經開始想念這位打破常規的傳奇導演。