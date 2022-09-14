91歲法國電影大師尚盧高達逝世　馬克龍：痛失國寶

尚盧高達的家屬表示，尚盧高達在幾十年來居住的瑞士村莊安詳離世，「他沒有生病，但已經筋疲力盡，這是他的選擇」，尚盧高達人生的最後一刻，家人都圍繞在身旁，走得很安詳。他將不會舉行正式葬禮，他的遺體將會火化。尚盧高達的法律顧問亦證實，他是死於「協助自殺」。瑞士在一些情況下，「協助自殺」是合法的。

有報道提到，尚盧高達曾於公開場合表達有意安樂死，在2014年，尚盧高達在康城影展中透露對安樂死的想法，他在一個節目中表示：「我不會不惜一切代價也要活下去，如果我的病太重了，我不想要被拖上輪椅，一點也不想要！」