91歲爺爺儲70年硬幣　一家人花一星期點算有驚喜

一名用戶在網上論壇Reddit分享自己的奇遇指，家中91歲爺爺有一個70年歷 史的巨大玻璃罐，存在著數量驚人的各式硬幣，日前終於同意開封。根據該名 網民描述，這個玻璃罐重達152.5磅，幾乎與美國成年女性平均體重一樣。經 過一個星期點算後，一共點算出19,180萬枚硬幣，其中有不少還是早已停產的硬幣，已經升值。

隨著貼文曝光，隨即引起大批網民關注，短時間就吸引超過5萬人點讚，不少人還提醒、要特別駐1965年出產的25美分(quarter)硬幣，因為當年的25美分硬 幣是用銀製成，這代表它們現在的價值，遠遠超過 25 美分。結果這家人花了將 近一星期時間逐項清點，最終點算出5,078枚25美分硬幣、3,909枚10美分硬 幣、2,360枚5美分硬幣和7,833枚1美分硬幣，總金額為2052.76美元(近1.6萬港元)。