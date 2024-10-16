91歲爺爺儲70年硬幣　一家人花一星期點算有驚喜

一名用戶在網上論壇Reddit分享自己的奇遇指，家中91歲爺爺有一個70年歷 史的巨大玻璃罐，存在著數量驚人的各式硬幣，日前終於同意開封。根據該名 網民描述，這個玻璃罐重達152.5磅，幾乎與美國成年女性平均體重一樣。經 過一個星期點算後，一共點算出19,180萬枚硬幣，其中有不少還是早已停產的硬幣，已經升值。
隨著貼文曝光，隨即引起大批網民關注，短時間就吸引超過5萬人點讚，不少人還提醒、要特別駐1965年出產的25美分(quarter)硬幣，因為當年的25美分硬 幣是用銀製成，這代表它們現在的價值，遠遠超過 25 美分。結果這家人花了將 近一星期時間逐項清點，最終點算出5,078枚25美分硬幣、3,909枚10美分硬 幣、2,360枚5美分硬幣和7,833枚1美分硬幣，總金額為2052.76美元(近1.6萬港元)。
發現多枚古董硬幣 最古老一枚產於1928年
事主透露，收藏中有許多古董美元硬幣，例如是1951年的銀質25美分硬幣、 幾十枚1965年以前的5美分硬幣，最古老的一枚、是 1928 年出廠的1美分硬 幣(wheat penny)，最新的則是2023年的10美分硬幣(dime)，形容「這個撲滿等 同紀錄一個世紀的歷史。」面對撲滿硬幣總數，高齡91歲的爺爺也非常訝異，他一直以為總金額應該不足1,000美元。