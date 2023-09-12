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2023-09-12 11:24:00

911事件22周年｜拜登籲警惕極端主義和政治暴力

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911事件22周年，拜登籲警惕極端主義和政治暴力。(AP)

911事件22周年，拜登籲警惕極端主義和政治暴力。(AP)

美國911恐怖襲擊22周年，全國多地有悼念活動。結束訪問越南的總統拜登，回程在阿拉斯加的安克雷奇美軍基地，出席悼念儀式並發表演說。他形容911是美國最長的戰役，雖然已經結束，但永遠不會忘記事件，防止美國本土和盟友再受襲擊的決心亦不會停止，會持續追蹤恐怖威脅，毫不猶豫地採取必要行動，保護國民安全。
拜登又指，仇恨、極端主義和政治暴力的浪潮正在上升，恐怖份子針對美國的自由、開放和機構進行攻擊，雖然並不成功，但必須保持警惕，呼籲國民不論政府背景，都應團結保障美國的民主。對於有外界批評拜登打破慣例，未有出席在華盛頓或紐約的悼念活動。拜登指，通過外訪可以確保美國擁有廣泛的盟友和夥伴，他們將聯同美國一同確保安全，為下一代建立更安全的世界。

賀錦麗在世貿中心南座原址出席悼念儀式。(AP) 911國家紀念博物館出席悼念儀式在世貿中心南座原址舉行。(AP) 911國家紀念博物館出席悼念儀式在世貿中心南座原址舉行。(AP)

賀錦麗在世貿中心南座原址出席悼念儀式

美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)與國會領袖去到紐約，在世貿中心南座原址的911國家紀念博物館出席悼念儀式。儀式上逐一宣讀近3,000名遇難者的名字，並在當年世貿中心倒塌、五角大樓遇襲及被劫持航班墜毀等時間默哀6次。

2001年，兩架被騎劫客機先後撞向世貿中心南北兩座大樓，另一架撞落五角大樓；第四架客機乘客在抵抗劫機者時，在賓夕法尼亞州墜機。美國2011年派海豹突擊隊到巴基斯基擊殺阿蓋達領袖拉登，去年再於阿富汗首都喀布爾，以無人機殺死時任領袖扎瓦希里。

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