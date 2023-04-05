92歲梅鐸第五度結婚縮沙 報道：取消訂婚

兩人在去年9月於梅鐸的加州酒莊邂逅，有四分一愛爾蘭血統的梅鐸於上月17日的聖派翠克日(St. Patrick’s Day)向史密斯求婚，稱「非常緊張」。在訂婚消息宣布後，史密斯向傳媒稱「對我們來說這是天賜的禮物，我們去年9月遇上。我當了寡婦14年，像梅鐸一樣，我的丈夫也是商人……所以我與梅鐸有共同話題。我們有共同信仰。」英國《每日郵報》上周才拍攝到兩人抵達美國洛杉磯機場，史密斯手戴11卡巨鑽，相信是梅鐸送給她的求婚戒指，專家估計值200萬英鎊(約1,958萬港元)，豈料數天後卻傳出取消婚禮。

梅鐸｜未婚妻捲去世丈夫爭產案

《名利場》稱，外界對史密斯的童年所知甚少，她在二十多歲時嫁給加州一間鐵路公司家族的後人，稱每個月花6.5萬美元(約50.7萬港元)買衫，錢對她來說不是問題。兩人之後離婚，史密斯稱因對方酗酒並粗暴對待她。她曾有自殺傾向，然後在「一間咖啡店找到耶穌」，並開始在加州馬林縣街頭傳教。史密斯之後與一名鄉謠歌手結婚，後者08年死於心臟病，終年78歲。她與3名繼女對簿公堂爭產，繼女指她「財政虐待老人」，案件2010年達成和解，史密斯稱她並無做壞事。據悉，梅鐸3名在第二次婚姻所生的子女對史密斯並無任何子女鬆一口氣，不會令梅鐸傳媒王國的繼承問題變得複雜。梅鐸1999年與第三任妻子鄧文迪結婚，曾引起子女不滿，反對准許兩人的女兒Chloe和Grace獲得家族信托基金的投票權，梅鐸的傳媒王國由該基金控制。