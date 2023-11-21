92歲海洋探險家Don Walsh家中離世 全球首位成功下潛到馬里亞納海溝

美國海洋探險家唐沃爾什(Don Walsh) 是首位下潛到馬里亞納海溝的人，一生環遊世界去過無數地方的他，傳出於奧勒岡州的家中去世，享耆壽92歲。唐沃爾什1931年11月2日出生於加州柏克萊。他17歲時加入海軍，並畢業於美國海軍學院。他在德州農工大學獲得了海洋學碩士學位和博士學位。唐沃爾什在海軍服役了24年，以上尉軍銜退役，並在多艘潛艇上服役。退役後，他成為南加州大學教授，並於1976年開設了自己的海洋顧問公司。幾乎大半生都在海上渡過的他，對於海洋有極大的熱情。1960年1月，他和一名來自瑞士的工程師皮卡德（Jacques Piccard）搭坐一艘名為的「崔斯特號」（Trieste）的潛水器，試圖潛入水面以下近11 公里處。崔斯特號用150 噸鋼殼所打造，是一種用於深海潛水的自行式潛水器。
挑戰者深淵是海洋最深點
兩人下潛到挑戰者深淵（Challenger Deep）11公里處，挑戰者深淵是地球海洋的最深點，也是馬里亞納海溝的一部分，距離太平洋關島約320公里。下潛約5個小時後，這艘鋼殼潛水器降落在日誌所描述的「黃褐色軟泥」上，當他們到達海底時，兩人開心地握手。他們在海底待了20分鐘，看到一條魚遊過，確認那裡有生命存在後，便返回水面。除了探索海洋之外，唐沃爾什也環遊世界，包括多次前往南極洲。他的女兒伊麗莎白表示，他們從父母身上學到這世界並不可怕，事實上唐沃爾什也鼓勵孩子們外出冒險，「不要害怕，去冒險，學習東西，結識朋友。」而在唐沃爾什傳出去世消息的第二天，知名探險家維克多·維斯科沃 (Victor Vescovo) 在社群帳號上發文哀悼，「唐沃爾什是一位非凡的探險家、海洋學家，我很榮幸能稱他為我的朋友。」
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