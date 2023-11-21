92歲海洋探險家Don Walsh家中離世 全球首位成功下潛到馬里亞納海溝

美國海洋探險家唐沃爾什(Don Walsh) 是首位下潛到馬里亞納海溝的人，一生環遊世界去過無數地方的他，傳出於奧勒岡州的家中去世，享耆壽92歲。唐沃爾什1931年11月2日出生於加州柏克萊。他17歲時加入海軍，並畢業於美國海軍學院。他在德州農工大學獲得了海洋學碩士學位和博士學位。唐沃爾什在海軍服役了24年，以上尉軍銜退役，並在多艘潛艇上服役。退役後，他成為南加州大學教授，並於1976年開設了自己的海洋顧問公司。幾乎大半生都在海上渡過的他，對於海洋有極大的熱情。1960年1月，他和一名來自瑞士的工程師皮卡德（Jacques Piccard）搭坐一艘名為的「崔斯特號」（Trieste）的潛水器，試圖潛入水面以下近11 公里處。崔斯特號用150 噸鋼殼所打造，是一種用於深海潛水的自行式潛水器。

Captain Don Walsh, USN, passed away peacefully at his home in Oregon yesterday. He bravely piloted the first craft to the bottom of the Ocean with his colleague Jacques Piccard. An extraordinary explorer, oceanographer, and human being. I'm so honored I could call him my friend. pic.twitter.com/UGKbsf1qAg — Victor Vescovo (@VictorVescovo) November 13, 2023