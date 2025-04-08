92歲老翁跑30年馬拉松　速度今年勝舊年(有片)

意大利一名高齡92歲的伯伯，不但沒有因為年齡漸長而放棄運動，曾經打破90歲以上年齡組的世界紀錄，最近還完成第30次的馬拉松。不僅如此，他的速度還比去年快了10分鐘。

綜合報道，92歲的Antonio Rao在10歲那年就離開家鄉卡拉布里亞(Calabria)獨自一人搬到羅馬。從那時候開始，他的人生就與跑步密不可分。Rao回憶說，自己年輕時是為了跟上朋友的腳步才開始跑步，沒想到一跑就是80年。他也提到，一直到現在，他都維持每周跑20到30公里的跑步習慣。他自1983 年、羅馬馬拉松賽(Acea Run)創辦以來，僅有2年沒有參與，今年是賽事的30週年，Rao以6小時44分16秒完賽，比去年快了整整10分鐘，展現驚人的體能狀態。不過，其實這並非Rao的最佳成績，他早在2023年時，就以6小時14分的成績，打破該年齡組的世界紀錄；而他在今次比賽前的幾個星期前，亦以2小時54分完成一場半馬賽事。