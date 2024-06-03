93歲傳媒大亨梅鐸「梅開五度」 加州迎娶67歲俄羅斯退休分子生物學家

93歲傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)上周六(1日)「梅開五度」，與67歲的俄羅斯退休分子生物學家茹科娃(Elena Zhukova)結婚。

梅鐸在美國加州名為莫拉加(Moraga)的私人酒莊舉行婚禮。從發布的現場照片可見，一對新人擺姿勢拍照時一臉笑意。梅鐸穿著黑色西裝、打黃色領呔，新婚妻子茹科娃手握花束，身穿一襲露肩白色禮服。兩人時而相互依偎站立，時而並肩而坐。

婚禮賓客包括職業美式足球聯盟NFL球隊新英格蘭愛國者(New England Patriots)的82歲老闆克拉夫特(Robert Kraft)和他的50歲妻子布隆伯格(Dana Blumberg)，以及新聞集團行政總裁湯普森(Robert Thompson)等。