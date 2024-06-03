93歲傳媒大亨梅鐸「梅開五度」 加州迎娶67歲俄羅斯退休分子生物學家

93歲傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)上周六(1日)「梅開五度」，與67歲的俄羅斯退休分子生物學家茹科娃(Elena Zhukova)結婚。
梅鐸在美國加州名為莫拉加(Moraga)的私人酒莊舉行婚禮。從發布的現場照片可見，一對新人擺姿勢拍照時一臉笑意。梅鐸穿著黑色西裝、打黃色領呔，新婚妻子茹科娃手握花束，身穿一襲露肩白色禮服。兩人時而相互依偎站立，時而並肩而坐。
婚禮賓客包括職業美式足球聯盟NFL球隊新英格蘭愛國者(New England Patriots)的82歲老闆克拉夫特(Robert Kraft)和他的50歲妻子布隆伯格(Dana Blumberg)，以及新聞集團行政總裁湯普森(Robert Thompson)等。
梅鐸之前的4段婚姻
梅鐸此前曾四度結婚，最近一次是2016年跟模特兒霍爾(Jerry Hall)。霍爾曾是英國滾石樂隊(The Rolling Stones)主音米積加(Mick Jagger)的長期伴侶。梅鐸與霍爾於2022年夏天離婚。
梅鐸去年宣布與退休口腔保健師史密斯(Ann Lesley Smith)訂婚，但不到一個月後解除婚約。
新婚妻子的女兒是社交名媛
最新一段婚姻的女主角茹科娃，是從俄羅斯移民美國的退休分子生物學家。她與前夫所生女兒達莎(Dasha Zhukova)是著名慈善家、企業家和藝術贊助人。達莎與英超球隊車路士前班主、俄羅斯富豪阿巴莫域治(Roman Abramovich)的婚姻維持到2017年。
梅鐸有6名孩子
梅鐸有6個孩子，首任妻子是澳洲空姐布克(Patricia Booker)，兩人於1967年離婚；第2任妻子托爾維(Anna Torv)是報社記者，兩人在一起30多年後於1999年離婚；與美國華裔名流鄧文迪(Wendi Deng)的第3段婚姻則於2013年結束。
澳洲墨爾本出生的梅鐸旗下新聞集團包括《華爾街日報》、霍士新聞和其他具影響力傳媒機構。根據《福布斯》雜誌，梅鐸家族資產淨值高達199億美元(約1,555.9億港元)。
梅鐸去年11月辭任新聞集團主席，交棒給長子拉克蘭(Lachlan Murdoch)，正式退休。