93歲老婦地板傳來怪聲 驚揭27歲裸男匿居房子地底下

美國加州洛杉磯一名93歲老婦遇上如恐怖電影的經歷，她在屋內不時聽到怪聲，孫兒卻推說是動物發出。直至上周四晚，女兒和女婿等人到訪，聽到每行一步後傳來敲擊的聲音。他們驚慌之餘立即報警，驚揭一名名27歲裸男匿居屋子的地底下，並已有6個月之久。
報道指，屋子地板下的空間僅有2呎高，被捕27歲男子Isaac Betancourt可說是「趴住」在那裡。老婦獨居在房子內，懵然不知地板下有陌生人居住。其女婿Ricardo Silva形容當時聽到的聲音就像敲門聲，因愈來愈大聲才報警，「情況就像我妻子每行一步，屋子地下傳來敲擊回應」。妻子當時不禁說「有點奇怪。」Silva稱發生這樣的事有點瘋狂，但現時洛杉磯房價和租金昂貴，發生這樣事情並不奇怪。
用催淚氣體逼使投降
報道指，警員到場後用盡各種方法驅趕Betancourt出地下「密室」，還用上催淚氣體，但起初因地底有3處出口，令他可吸入新鮮空氣，並未成功。至最後堵塞其他地方，花了一些時間才逼使Betancourt走出來。警員於翌日凌晨4時半成功拘捕他，他當時全身赤裸。警員在屋子地底下發現一些毯子和食物。Betancourt被控非法侵入房屋，並於過去兩年於洛杉磯最少5次犯案被捕。