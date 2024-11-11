93歲老婦地板傳來怪聲 驚揭27歲裸男匿居房子地底下

美國加州洛杉磯一名93歲老婦遇上如恐怖電影的經歷，她在屋內不時聽到怪聲，孫兒卻推說是動物發出。直至上周四晚，女兒和女婿等人到訪，聽到每行一步後傳來敲擊的聲音。他們驚慌之餘立即報警，驚揭一名名27歲裸男匿居屋子的地底下，並已有6個月之久。

報道指，屋子地板下的空間僅有2呎高，被捕27歲男子Isaac Betancourt可說是「趴住」在那裡。老婦獨居在房子內，懵然不知地板下有陌生人居住。其女婿Ricardo Silva形容當時聽到的聲音就像敲門聲，因愈來愈大聲才報警，「情況就像我妻子每行一步，屋子地下傳來敲擊回應」。妻子當時不禁說「有點奇怪。」Silva稱發生這樣的事有點瘋狂，但現時洛杉磯房價和租金昂貴，發生這樣事情並不奇怪。