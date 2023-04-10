94歲英婦在家身亡　急救醫護私吞錢財判18周緩刑(有片)

文／CTWANT

英國的醫護人員居然犯下如此誇張的行徑，一名住在施洛普郡（Shropshire）的94歲婦人在家發生緊急狀況，當時，58歲的醫護馬克（Mark Titley）被派至民宅搶救這名婦人，遺憾的是，婦人最後仍宣告不治。未料，馬克竟將婦人家中的現金往自己的褲袋塞，整個犯罪過程也全被監視器拍下。

從畫面可見，馬克被監視錄影器拍到將書桌上裝滿現金的塑膠盒拿了60英鎊，隨後他發現角落有監視器，又趕緊將錢放回去，根據《每日星報》報導，這起案件發生於2022年6月29日，當時，4名醫護替這位婦人實施心肺復甦術（CPR）並裝上高階生命維持器材，未料20分鐘後宣告搶救無效。

馬克當時進入房間次在尋找放棄急救（DNR）相關文件，未料見到現金動了貪念，起初，馬克向警方供稱，他是想要把那筆錢拿給患者家屬保管，後來才在士普斯柏立（Shrewsbury）地方法庭承認偷竊罪。

馬克事後被判處18周緩刑、120小時社區勞動服務及賠償金等，而西米德蘭茲救護車服務（West Midlands Ambulance Service）在得知案情後就火速開除馬克。不過死者的兒子麥克（Mike Drage）表示看到監視錄影器後，覺得馬克的行為「非常噁心」，更痛批馬克讓有損英國國民保健署（NHS）相關人士的形象，並表示要繼續追究這件事，要求法庭重新考慮他們的判決。

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