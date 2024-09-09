96歲老婦比養老院長命　已簽終身合約仍面臨被趕

美國加州一名96歲的老婆婆，早在22年前與養老院簽下終身合約，只要一日繳費，一日就可在養老院住，直至白頭歸老，詎料養老院被收購後，新業主拒認先前的合約，要求她額外支付11萬美元(約85.5萬港元)，否則要將老婦趕出養老院，讓她相當痛心：「他們要趕我走就只能把我埋(葬)了，因為我無處可去。」

96歲的Jean Jacques在森林山丘莊園(Forest Hill Manor)，至今已22年，她在2002年，也就是她74歲那年與老院簽下終身合約，Jean先支付一筆約25萬美元(約195萬港元)的入場費後，只需月繳5,000美元(約3.9萬港元)就能一直住在養老院，直到存款被扣光。Jean靠著積蓄和政府的補助生活津貼，多年來算是可以應付，直至2022年，養老院因破產轉售給「太平洋海岸高齡公寓」(Pacific Grove Senior Living)後，她在上月16日突然收到一張驅逐通知書，告訴她需要支付「積欠」的約11萬美元住宿費，否則就要在3天之內搬出養老院。